دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في وزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اطلاق شخصين عدة اعيرة نارية اثناء احتفالهما بعرس في الطريق العام بمحافظة الجهراء حيث تؤكد انه بمجرد ورود المعلومات الى قطاع الامن الجنائي تم تكليف الادارة العامة لمباحث السلاح لضبطهما وتم تشكيل فريق للبحث والتحري وجمع المعلومات وقد تمكن الفريق المختص من تحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين حيث اتضح ان الاول خليجي الجنسية من مواليد 1997 والذي اقر بدوره وارشد عن المتهم الثاني مرتكب واقعة اطلاق الاعيرة النارية وهو مواطن من مواليد 1997ن وبضبطه اقر بما نسب اليه من ارتكابه الواقعة وقد ارشد عن مكان السلاح المستخدم (عدد 2 بندقية كلاشنكوف - عدد 3 مسدسات - كمية من الذخيرة). بناء عليه تمت احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

وتؤكد الادارة انه لا تهاون في تطبيق القانون وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفة او جريمة.

