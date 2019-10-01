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«الإطفاء»: استرجاع مبالغ مستولى عليها من المال العام

منصور السلطان
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الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

في إشارة إلى واقعة الاستيلاء على أموال من صناديق قطاع الوقاية العام الماضي والمتهم بها عدد من الموظفين اعلنت الإدارة العامة للإطفاء انها قامت وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات القضائية المختصة والإدارات التنفيذية المعنية باسترداد كامل قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها ممن سوّلت لهم أنفسهم العبث بالمال العام وإلحاق الضرر به.
واكدت الإدارة العامة للإطفاء وفي إطار سعيها لتحسين أدائها وتعزيز كفاءة وحداتها التنظيمية على موقفها الداعم لكل أوجه النزاهة والشفافية وتصديها لأي تصرفات غير مسؤولة يكون من شأنها المساس بالمال العام أو عدم التقيد في إنفاقه بالسبل المقررة قانوناً.


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