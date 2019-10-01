دفتر أحوال

في إشارة إلى واقعة الاستيلاء على أموال من صناديق قطاع الوقاية العام الماضي والمتهم بها عدد من الموظفين اعلنت الإدارة العامة للإطفاء انها قامت وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات القضائية المختصة والإدارات التنفيذية المعنية باسترداد كامل قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها ممن سوّلت لهم أنفسهم العبث بالمال العام وإلحاق الضرر به.

واكدت الإدارة العامة للإطفاء وفي إطار سعيها لتحسين أدائها وتعزيز كفاءة وحداتها التنظيمية على موقفها الداعم لكل أوجه النزاهة والشفافية وتصديها لأي تصرفات غير مسؤولة يكون من شأنها المساس بالمال العام أو عدم التقيد في إنفاقه بالسبل المقررة قانوناً.