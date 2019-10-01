دفتر أحوال

الزمت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية مواطناً بأن يؤدي الى فتاة مبلغ 10 آلاف دينار تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها بعد ان ادانته المحكمة الجزائية لارتكابه جناية اساءة وتهديدها عبر «واتساب» من خلال وسائل الشبكة المعلوماتية.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي ناصر الفرهود عن الفتاة مؤكدا انه على سند من القول قضت المحكمة الجزائية بحكم نهائي بتغريم المدعى عليه المواطن 5 آلاف دينار واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة عن جميع التهم المسندة اليه، وكان قد اسند اليه بارتكابه جناية بتهديد موكلتي في وسائل الشبكة المعلوماتية على نحو يمس كرامتها وشرفها وسمعتها عبر برنامج «الواتساب» لحملها على القيام بعمل وقد صدر الحكم الجزائي بإدانته بحكم جزائي نهائي ولما كان فعل المدعى عليه قد اضر بالمدعى عليها مما تستحق عليه تعويضا ادبيا وماديا.

واكد الفرهود ان المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها ان التعويض الصادر امام محكمة اول درجة غير كاف لجبر هذا الضرر جاء متكافئأ معه ولمواساة المدعية وجبر خاطرها لما اصابها من الم نفسي وحسي وما استشعرته من حزن واسى جراء فعل المدعى عليه بإهانتها وتهديدها والمساس بكرامتها وشرفها وسمعتها وتقدر المحكمة لها بمبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا ادبيا لها.