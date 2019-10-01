دفتر أحوال

بالحشيش والمؤثرات العقلية

قضت المحكمة الكلية دائرة الجنايات ببراءة مصريين «حارس عمارة، بائع بقالة» من الاتجار بالحشيش والمؤثرات العقلية بعد ضبطهما من قبل قوة رجال مباحث المخدرات في منطقة خيطان.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اقر به ضابط المباحث ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم الاول يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وتوجه على رأس قوط من رجال المباحث لمسكن المتهم الواقع في منطقة خيطان وبتفتيشه عثر في جيب بنطاله الايمن على اقراص حمراء اللون يشتبه بها كما عثر اسفل سرير المتهم قطعة كبيرة من مادة الحشيش وكمية من الاكياس الفارغة وميزان حساس فتم ضبط المتهم الذي اقر له بحصولها من المتهم الثاني وعلى اثر تفتيش مسكن المتهم الثاني عثر بداخله على كيس من النايلون به مادة بيضاء يشتبه بها وكيس يحوي اقراصاً حمراء اللون يشتبه بها على اثرها تم ضبط المتهمين وانه واجه المتهمين بها فأقرا له بملكيتهما وانهما يحوزاها بقصد الاتجار والتعاطي. وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهمين ودفعت ببطلان اذن النيابة العامة لابتنائها على تحريات غير جدية وبطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور اذن النيابة العامة بالنسبة للمتهم الاول ولعدم صدور اذن النيابة وعدم توافر حالة من حالات التلبس بالنسبة للمتهم الثاني.