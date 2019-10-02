وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس هذا نصها: «ابعث إليكم هذه البرقية مع أطيب التمنيات بشفاء سموكم العاجل واتمنى لسموكم دوام الصحة والعافية.

ستظل سموكم رجل دولة فريد كرس جهودا مضنية لبناء علاقات قوية مع الامم المتحدة واعادة الاستقرار الاقليمي والحفاظ عليه.

اتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع سموكم والمضي به قدما لتحقيق اهدافنا المشتركة المتمثلة في الحفاظ على السلام والامن في المنطقة وخارجها.

ارجو ان تقبلوا يا صاحب السمو تأكيد تقديري الكبير مع اصدق تمنياتي واحترامي العميق والتقدير.

من جانب اخر، استقبل سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر السيف امس ممثل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد سمو الشيخ ناصر المحمد وذلك بعد ان شارك في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الاسبق «جاك شيراك» في العاصمة الفرنسية باريس.

