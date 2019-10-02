وطن النهار

قال سفير الكويت لدى الصين سميح حيات ان الذكرى الـ 70 لتأسيس الصين تعد فرصة حقيقية لاستذكار الدور الكبير الذي تقوم به بكين عالميا في مختلف المجالات لاسيما المجال الاقتصادي.

واستعرض حيات في تصريح لـ «كونا» تطور الروابط الثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والصين خاصة في ظل مبادرة (الحزام والطريق) اذ ان الكويت تعد من اولى الدول في التعاون مع الصين في إحياء طريق الحرير القديم وأولى الدول الخليجية التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين.

واكد السفير حيات أهمية تعزيز وترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين على جميع المستويات ما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين متمنيا للصين قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

وأضاف ان القيادة الصينية تثمن عاليا الدور الجوهري والنظرة الاستراتيجية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في ترسيخ علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مشيرا الى التعاون والتفاهم المتبادل في اللقاءات التي تجمع كبار مسؤولي البلدين على مدى السنوات الماضية اذ ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية العلاقات بشكل سريع. وأوضح ان الزيارات الوزارية مستمرة حيث سيقوم العديد من الوزراء في كلا الجانبين بزيارات خلال الشهر الحالي لعاصمتي البلدين لاستكمال تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال زيارة سمو امير البلاد إلى بكين في يوليو 2018 والتي تتركز أساسا على تطوير المنطقة الاقتصادية في شمال البلاد.

ومن جهته قال القنصل العام للكويت بمدينة كوانزو خليفة الخرافي ان الذكرى الـ 70 لتأسيس الصين جاءت لتسطر إنجازات الشعب الصيني في مختلف الميادين والمجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا وذلك تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. واكد الخرافي في بيان صادر عن القنصلية الحرص المتبادل بين الكويت والصين على توطيد الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة مشيدا بالإنجازات التي حققتها الصين على مدار سبعة عقود. وبدوره، قال القنصل الكويتي في إقليم هونغ كونغ ومكاو الإداريين صلاح السيف ان العلاقات الكويتية - الصينية «علاقات نموذجية» من حيث الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وتطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

واستذكر السيف في تصريح مماثل لـ (كونا) دور الكويت في دعم الصين من خلال سرعة فتح قنصلية عامة لها في هونغ كونغ بعد اعادتها للسيادة الصينية من بريطانيا في عام 1997. وأضاف ان الكويت اصبحت بذلك الافتتاح اول دولة خليجية يكون لها تمثيل دبلوماسي في هونغ كونغ ثم في مكاو بعد اعادتها هي الاخرى للسيادة الصينية عام 1999 وفق مبدأ (دولة واحدة ونظامان) والذي كان اساس اعادة كل منهما للسيادة الصينية والذي لطالما قامت الصين باحترام ذلك المبدأ.

وأعرب السيف عن تمنياته للصين بالمزيد من التقدم والازدهار والارتقاء بجميع العلاقات مع الكويتية السياسية منها والاقتصادية والثقافية ودفعها إلى اعلى المستويات متقدما بالتهنئة للصين قيادة وشعبا بالذكرى الـ 70 لتأسيس الجمهورية.

من جانبه، قال القنصل العام للكويت في مدينة شنغهاي مشعل الشمالي إنه «في الوقت الذي نجدد التهنئة بمرور 70 عاما على تأسيس الصين فإننا نهنئ أنفسنا أيضا بمناسبة مرور 48 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والصين التي تميزت بالتعاون والصداقة في كل الميادين». وأكد الشمالي في بيان صادر عن القنصلية حرص الكويت واهتمامها بتعزيز العلاقات التاريخية المتجذرة مع الصين والتي بدأت منذ عام 1971 حيث كانت الكويت في طليعة الدول العربية الخليجية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين.

وشدد على ان تأسيس الكويت لقنصليتها في شنغهاي يأتي تجسيدا للرغبة الصادقة في إقامة علاقات استراتيجية مع الصين في كل المجالات لاسيما التي تأتي ضمن اختصاصات القنصلية الكويتية هناك.

