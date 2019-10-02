وطن النهار

قال مسؤولان امميان اول من أمس الاثنين ان الكويت لديها شراكة على مر السنين مع برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة مشيدين بالدور الكويتي في مختلف جوانب العمل الانساني.

واوضحا في تصريحين متفرقين لـ «كونا» ان الدور الكويتي قوي ومعروف في هذا، مؤكدين حرص البرنامج على تمتين هذه الشراكة ودفعها لمستويات اخرى.

وذكر مدير مكتب برنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالمجيد يحيى انه تم في الاسبوع الماضي التوقيع مع الكويت لتمويل برنامجنا في اليمن بمبلغ 24 مليون دولار. واضاف يحيى انه في عام 2018 وصلت مساهمة الكويت الى 50 مليون دولار الى جانب مساهمات جمعية الهلال الاحمر الكويتي هذه السنة في كل من موزمبيق وتمويل عملياتنا في بنغلادش للاجئي الروهينغيا. واشار الى انه التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله «الذي اشاد ببرنامج الاغذية العالمي والدور المهم الذي يقوم فيه خصوصا في مناطق النزاعات ودوره ايضا في تخفيف الضغوط على المتضررين». ولفت كذلك الى اجتماعه مع رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق لدعم البرنامج مبينا انه «سيكون هناك توقيع لاتفاقية بين الهيئة الخيرية الاسلامية وبين البرنامج الغذاء العالمي».من جانبها قالت المديرة الاقليمية لبرنامج الاغذية العالمي في شرق ووسط افريقيا ايريكا جويرجينسين ان الكويت لها دور كبير في المنطقة مشيرة الى ان هناك اتفاقا بين الكويت والبرنامج لمساعدة المحتاجين على مساعدة انفسهم.

واضافت جويرجينسين ان هناك تعاونا مع الكويت في هذا المجال يقضي بإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز القدرة لدى المحتاجين بأن يساعدوا انفسهم بما يمكنهم من التوقف عن الاحتياج للاخرين.

وحول لقائها مع المسؤولين في الكويت ذكرت انها قابلت عددا من المسؤولين مثل نائب وزير الخارجية خالد الجارالله والامين العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس ورئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق ومع رئيس هيئة العون المباشر.

واشارت الى ان كل تلك اللقاءات كانت ايجابية ومثمرة لافتة الى انها لاحظت خلالها العامل المشترك في الالتزام الحقيقي والصادق تجاه العمل الانساني في المنطقة. وافادت ان دور برنامج الاغذية العالمي وهو التركيز على تعزيز الطرق المبتكرة للزراعة والتخزين والتعامل مع الاضرار التي تصيب المحصول بعد حصاده والتركيز على شراء المحصول المحلي من المزارعين حتى يحققوا الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد من الخارج.

