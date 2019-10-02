وطن النهار

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله عدم قبول وزراة الخارجية تأجيل محاكمة المحتجزين الكويتيين الـ 9 في قبرص الى شهر فبراير المقبل على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهم وبين مجموعة من الأوروبيين رغم التوصل الى صيغة للمصالحة .

وقال الجار الله في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ندوة «جهود الكويت في رعاية كبار السن» بمناسبة اليوم العالمي للمسنين التي عقدت امس بحضور محلي واممي، قال: نأسف لما حدث مع شبابنا في قبرص ومنذ ان تلقينا خبر اعتقالهم تابعت السفارة سير التحقيقات ولم تنقطع خلال الفترة السابقة من التواصل معهم ومع اهاليهم لتوفير ضمانات التحقيق العادل معهم».

ولفت الى ان القضية تطورت وتم تحويلهم للقضاء حيث تم تأجيل القضية الى فبراير المقبل، مؤكدا انه غير مقبول تأجيل الموضوع الى هذه المدة، ولذلك تم استدعاء السفير القبرصي من قبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد لبحث هذه القضية كما سيتحرك سفيرنا في قبرص مع السلطات القبرصية، مشددا على اهمية اطلاق سراحهم بما لدى الكويت من رصيد علاقات وطيدة مع قبرص، معربا عن تفاؤله باحتواء الموضوع.

وقال الجار الله: تم اخلاء سبيل هؤلاء المواطنين في وقت سابق الا انهم لن يتمكنوا من العودة الى البلاد الا بعد الانتهاء من القضية والسفارة تقوم برعاية هؤلاء المواطنين وذويهم المتواجدين هناك وتوفر لهم السكن على نفقتها اضافة الى المتابعة القانونية.

واضاف: تحركت السفارة الكويتية في قبرص منذ البداية لمتابعة اوضاع المواطنين الممنوعين من السفر ولم نقطع عن التواصل معهم ومع ذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل معهم.

استعداد كويتي

وعن اعلان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال كلمته في الامم المتحدة مؤخراً استضافة الكويت لمباحثات ومشاورات يمنية، لفت الى استعداد الكويت لاستضافة اي مباحثات من شأنها التوصل لاتفاق للقضية اليمنية حالياً او مستقبلا، مشيرا الى ان هذا الاعلان يتزامن مع مع تصريحات بوقف اطلاق النار، متمنيا الا تكون هذه الدعوات دعوات معلقة في الهواء فقط وان ترى طريقها الى ارض الواقع.

وعن مستجدات موقف الكويت من المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة قال ان الكويت ستعلن رسمياً عن موقفها من الانضمام لهذا التحالف ولكن ممارستنا العملية تؤكد باننا لسنا بعيدين عن هذا التحالف وسيتم الاعلان عن موقفنا الرسمي من الانضمام اليه عندما ننتهي من دراسة التفاصيل، لافتا الى مشاركة الكويت في اجتماعات سابقة حول الموضوع.

واعرب الجارالله عن تفاؤل الكويت بالتصريحات الصادرة من ايران والسعودية لاحلال السلام في المنطقة خاصة تصريح ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الرامي الى ايجاد حل سلمي في المنطقة.

ترسيم الحدود

وعن الجديد في ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد ان طلبت الكويت في ردها على مذكرة العراق الجلوس لحل القضية الثنائية بين البلدين، قال: منذ عام 2005 ونحن نطلب من الاشقاء في العراق حسم ما يتعلق بالحدود البحرية ما بعد النقطة 162 وبكل اسف لم نحصل على اي تجاوب ولكن لدينا امل كبير اننا سنجلس في يوم من الايام مع اشقائنا في العراق لحسم هذا الترسيم ما بعد النقطة 162.

واضاف: اما فيما يتعلق باللجنة الوزارية المشتركة المنعقدة في الكويت بين وزيري التجارة في البلدين فلاعلاقة لها بترسيم الحدود التي تناقش في اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين ولذلك لدينا امل كبير بان الاجتماعات المقبلة سيتم خلالها طرح ترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة 162 كما نثق باننا سنتوصل لتفاهم حولها.

وحول وجود اي تعديلات في المذكرة العراقية المرسلة لمجلس الامن قال لم نخطر باي شيء في هذا الخصوص وبخصوص تكفل الكويت بمصاريف ترميم منفذ صفوان الحدودي، قال: اتفقنا مع الجانب العراقي منذ زمن طويل ونحن في المرحلة النهائية لتنفيذ الاتفاق بشأن المنفذ البري وذلك على نفقة الكويت.

وعن موعد انعقاد اللجنة الثنائية العليا قال: الى الان لم يتم تحديد موعدا لها وقد عقدت اللجنة في شهر مايو الماضي وهي لجنة سنوية وسيتم تحديد موعد لها وغالبا سيكون خلال العام المقبل.

العمالة الكورية الشمالية

وحول ما كشفه البنك المركزي عن وجود كوريين شماليين يعملون في شركات صينية ما يعتبر مخالفة لقرارات دولية بفرض عقوبات على كوريا الشمالية قال: ان هناك عدداً محدوداً من الكوريين الشماليين في الكويت وقد وضعنا برنامجاً زمنيا لتواجد كوريا الشمالية في الكويت وهي تتقلص وفي طريقها لمزيد من التقليص، مضيفا لا يوجد وقت محدد لتقليصها بشكل كامل ولكننا ماضون في هذا التقليص الى ان نصل الى تقليص نهائي.

وعن عودة سمو الامير الى البلاد تمنى عودة سمو امير البلاد سليما معافى، قال: جميعنا يتطلع الى هذه العودة وسيكون يوم فرح لجميع الكويتيين عندما يرون سموه سليما معافى على ارض الوطن ولكني اتمنى لسموه المزيد من الراحة والهدوء والتمتع بهذه الراحة.

وعن وجود جديد بالنسبة للمنطقة المقسومة، قال: هناك جديد ولكنه لم يتبلور بشكل نهائي وسيتم التواصل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية لبلورة محاولتنا لطي صفحة هذا الملف.

وأضاف: نحن على تواصل مع الاشقاء في السعودية وسيتحدد موعد معهم لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بالمنطقة المقسومة، لافتاً الى ان الجديد في هذا الملف سيصب في مصلحة البلدين ويحقق مصالحهما.

وحول المناسبة قال الجار الله سعدت بالمشاركة في الندوة التي تتعلق بكبار السن بمناسبة احتفال العالم بيوم المسن ولا شك انه قبل ان يكون هناك اي اهتمام او رعاية من اي جهة او مؤسسة ومن اي فكر بكبار السن اهتم الاسلام بهم واولى الانسان وكبار السن اهتماما كبيرا وقد بدأت كلمتي في افتتاح الندوة بآية كريمة تجسد اهتمام الشريعة السمحاء بالانسان وبكبار السن وتحمل معاني راقية وسامية لتعكس للعالم اجمع ماذا يعني المسن في الاسلام وكيفية التعامل معه ونحن فخورون بهذا النهج الاسلامي في التعامل مع كبار السن ونفخر ونعتز امام العالم اجمع بما لدينا من تراث حضاري في هذا الاطار.

ورداً على سؤال وضع العمال الوافدة في الكويت قال الجارالله ان العمالة تشكل جانبا مهما في الاقتصاد الكويتي ومقومات التنمية لدينا، لافتا الى ان الكويت تولي اهتماما بالغاً لتوفير الظروف المناسبة وضمان الحقوق لها، ولدينا تشريعات وقوانين وتراث كبير جدا من التعامل مع هذه العمالة ولدينا استعداد ايضا لتطوير قوانيننا بما يحقق عدالة التعامل مع هذه العمالة ويحفظ حقوقها.

ولفت الى ان الكويت مشهود لها في المحافل الدولية في هذا الاطار سواء في التعامل او القوانين الخاصة بالعمالة الوافدة والتي نقدر دورها ونعتز بها ونؤكد انها تشكل جانبا مهما جدا في تنمية وبناء الكويت وسنستمر في التعامل مع العمالة بكل تقدير واحترام ونوفر كل الضمانات التي توفر حقوقها.

وعودة للمناسبة، وفي كلمة القاها امام الحضور استهل الجار الله كلامه بالقول: ان ندوتنا اليوم ستسهم بتعزيز الجهود الوطنية نحو التوعية بأهمية العمل الانساني وأثره في حماية وتعزيز حقوق الانسان، سواء التي تقوم بها الدول او الفاعلون من غير الدول كمؤسسات المجتمع المدني والوكالات الدولية غير الحكومية، مؤكدين ان حفظ الكرامة الانسانية وتوفير الحقوق الانسانية الأساسية، تتطلب منا مزيداً من تضافر الجهود الدولية.

الرعيل الأول

واختتم كلامه بالقول: ان جمعنا المبارك يأتي ليؤكد اهمية الرعيل الأول في النشأة والتكوين ومدى اهتمام جميع قطاعات الدولة بشقيها العام والخاص برعايتهم وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم، لما يحظون به من مكانة وتقدير لعطائهم الكريم في مسيرة الحياة، فهم القدوة وهم نهر العطاء الذي اخضرّت معه مروج وطننا تنمية ورقياً، مؤكدين العزم على الاستمرار في تلك الرعاية والتطلع لتعزيزها.

ومن جانبه، اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان ابراز دور الكويت في مجال حقوق الانسان بصفة عامة ورعاية وتأهيل المسنين بصفة خاصة يعد تفعيلا لاحدى السياسات المدرجة في الخطة الانمائية للكويت ضمن ركيزة مكانة دولية متميزة وهي الركيزة التي تتبناها وزارة الخارجية من خلال جهود حثيثة تبذلها في هذا الاطار المهم، كما اكد في كلمته خلال الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين ان التنمية لا ترتبط فقط بالانشاءات والبنية التحتية بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية وتعزيز رأس المال البشري، مشيرا الى ان رؤية دولة الكويت ترتكز على عدة ركائز بالاضافة الى رأس المال البشري ومنها الادارة الحكومية الفاعلة والاقتصاد المتنوع المستدام والبيئية المعيشية المستدامة والبنية التحتية المتطورة والرعاية الصحية والمكانة الدولية المتميزة

من جانبه، قال ممثل الامم المتحدة لدى البلاد د. طارق الشيخ ينظر الى كبار السن على نحو متزايد على انهم مساهمون في التنمية، وينبغي دمج قدراتهم على العمل من اجل تحسين في اوضاعهم ومجتمعاتهم من خلال استراتيجيات وطنية وبرامج على جميع المستويات والقطاعات. وأضاف من المتوقع ان تواجه العديد من البلدان في العقود المقبلة ضغوط متعلقة بالأنظمة العامة للرعاية الصحية والمعاشات المالية لكبار السن المتزايدين في العدد.

وقال: اسهمت الهجرة الدولية في تغيير الهياكل العمرية للسكان في بعض البلدان والمناطق. في البلدان التي تشهد تدفقات هجرة كبيرة.

