وطن النهار

استقبل الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس الثلاثاء سفير الولايات المتحدة الاميركية الصديقة لدى الكويت لورانس سيلفرمان بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

واشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير سيلفرمان خلال فترة عمله في البلاد واسهاماته التي قدمها في اطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالانابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

من جهة ثانية، تسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من اوراق اعتماد السفير الجديد لجورجيا الصديقة لدى الكويت السفير كونستانتين جغينطي.

واعرب الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء عن اطيب تمنيانه للسفير الجديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

وتسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس نسخة من اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة لدى الكويت السفير عثمان ليبي محمد جوهر.

واعرب خلال اللقاء عن اطيب تمنيانه للسفير الجديد بأن يحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

وحضر اللقاءين نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالانابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

