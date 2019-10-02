وطن النهار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، ان وقف اصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية جاء متوافقاً ورؤية الوزارة الرامية الى احلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، مشيراً الى ان الوقف مؤقت من 6 اشهر الى سنة لحين الانتهاء من الدراسة الخاصة بحاجة سوق العمل بصورة كاملة.

وقال الخراز، في تصريح صحافي امس، على هامش رعايته الحفل الذي نظمه قطاع الرعاية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، تحت شعار «رحلة الى المساواة في السن» ان «الدراسة، المشار اليها سلفاً، اظهرت تشبع السوق جداً بالعمالة الوافدة التي ممكن استغلالها للعمل في «التعاونيات» بدلاً من استقدام جديدة من الخارج»، معتبراً ان استمرار الاستقدام حجر عثرة امام عملية تكويت القطاع التعاوني.

بشأن زيادة اعداد اطباء فرق المتنقلة التي تخدم كبار السن في منازلهم، بين الخراز، ان الوزارة لم تصل الى صيغة توافقية مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد، خصوصاً ان زيادة الأعداد يترتب عليها صرف مكافآت مالية، معتبراً ان الحل الأمثل فتح باب التطوع امام الأطباء سواء في وزارة الصحة وغيرها، لزيادة اعداد الفرق وتقليص فترات الانتظار.

وذكر الخراز، ان الاحصاءات تشير الى ان اجمالي المواطنين ممن بلغوا سن 65 عاماً فما فوق يزيد على 60 ألفا، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتا الى ان المراكز الاجتماعية الجديدة للخدمة المتنقلة تبلغ 9 مراكز موزعة على مختلف المحافظات وتضم 23 فريقاً طبياً يقدم خدماته الى 3837 مسناً ومسنة في منازلهم، موضحا ان الوزارة اصدرت خلال الفترة الماضية مايزيد على 19 الف بطاقة اولوية لكبار السن لانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، فضلاً عن توفير قرابة 585 موقف سيارات في المرافق العامة ودور العبادة.

وبين الخراز ان، الوزارة ترعى في الدور الايوائية بالدور التابعة لها 26 مسنا ومسنة فقط، ما يعد مفخرة للكويت، نظراً للضوابط المشددة التي وضعتها لقبولهم في الايواء حتى لا تشع على التفكك الأسري وتعزز فضيلة بر الوالدين والاحسان لهما، مشدداً على ان الوزارة لا تقبل الا الحالات التي لا تجد من يرعاها في المنزل، كاشفاً عن مشروع (صديق المسن) الذي تعمل الوزارة على اطلاقه قريباً، الذي طُبق اخيراً في سلطنة عمان وحقق نجاحا واسعا، ونأمل تطبيقه في الكويت.

وبشأن المشروعات الانشائية اشار الى ان هناك مشروعين انشائيين هما مبنى رعاية المسنين في منطقة اشبيلية، الذي كان متعثراً في السابق، حيث تم تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية عليه، خصوصاً ديوان المحاسبة، وسيتم توقيع العقد قريباً، فضلاً عن مشروع انشاء مبنى المسنين في منطقة حولي وهو متكامل يقدم اشكال الرعاية كافة لكبار السن.

الى ذلك، نفى الخراز، اعادة اشهار جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية والصادر بحقها قرارات حل وفقاً للقانون (24/1962)، موضحا انه من الممكن تقديم طلبات اشهار جديدة بأسماء جديدة الى اللجنة المختصة لدراستها من الناحية القانونية.

من جانبها، قالت مديرة ادارة رعاية المسنين في الوزارة د. اماني الطبطبائي، ان «الوزارة اولت اهتماما خاصاً بالخدمات المقدمة لكبار السن، حيث وفرت لهم الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والتأهيلية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص»، مشيرة الى ان افتتاح نادي ثان لكبار السن (نادي البركة) في محافظة الفروانية، والتوسع في الخدمات المتنقلة في منطقة صباح الأحمد، احد اهم انجازات الادارة خلال 2019.

بدوره، اكد الشيخ خالد المذكور، ان الكويت تعد من الدول المتألقة بدعم كبار السن، مشيرا الى حرص الدولة على الاهتمام بالمسنين وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجون اليها، سائلا المولى عز وجل ان يسعدنا بقدوم حضرة صاحب السمو امير البلاد الى ارض الوطن سالما معافى وان نكون في بلدنا آمنين مطمئنين.

