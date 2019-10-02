وطن النهار

أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، ان مكافآت الاعمال الممتازة ستصرف لمستحقيها بحد اقصى الاحد المقبل، مشيرا الى اجتماع عقد أمس مع مسؤولين في الادارة المالية بوزارة التربية تطرق خلاله الى العديد من الامور المتعلقة بتأخر صرف الاعمال الممتازة، موضحا أن التأخر بسبب طلب المراقبين الماليين بعض البيانات واستكمال بعض الاجراءات مثل التوقيع على الاستمارات والكشوفات من قبل بعض المسؤولين في القطاع المالي.

وأضاف العجمي في تصريح صحافي ان هذه الامور قد تؤخر صرف الاعمال الممتازة اكثر غير ان تعاون مدير مكتب المراقبين الماليين مانع العجمي وممثل القطاع المالي بدر المطيري مع تقريب وجهات النظر ادى الى ازالة جميع العقبات، منوها الى ان القطاع المالي سيقوم اليوم الاربعاء بتحويل المكافآت الى البنك المركزي.

وقال: إن المكافآت ستكون في حسابات المستحقين خلال 3 أيام وبحد اقصى يوم الاحد المقبل، متمنيا من البنك المركزي التعاون مع البنوك المحلية الاسراع في ايداع المبالغ في حسابات مستحقيها، معربا عن بالغ شكره وتقديره للمسؤولين بوزارة التربية على تعاونهم مع الجمعية وعقد هذا الاجتماع الذي ادى الى حل وانفراج في عملية صرف الاعمال الممتازة.

