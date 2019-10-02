وطن النهار

أعلن فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين عن اقامة معرضه السنوي الرابع بمشاركة 145 عضوا كويتيا من أعضاء الفريق من أصحاب المتاحف الخاصة والهواة والحرفيين. وذكر الفريق ان المعرض سيقام تحت رعاية وحضور وزير الاعلام محمد ناصر الجبري وكذلك برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والشيخ صباح جابر المبارك الصباح وذلك خلال الفترة ما بين السادس والعاشر من أكتوبر الحالي.

وأضاف ان المعرض سيصاحبه معرض لنوادر المقتنيات المميزة وملتقيات وندوات على مستوى الدولة منها ملتقى ذوي الاعاقة الثاني والملتقى الشبابي للتراث والصناعات اليدوية الثاني وملتقى حفظة القرآن وملتقى الفرق التطوعية المنجزة وملتقى التراث والحرف الخليجي الثالث.

وقال المؤسس والمنسق العام للفريق الباحث محمد علي كمال ان المعرض سيحظى بحضور الوزراء والشيوخ والشخصيات البارزة في المجتمع دعماً للطاقات الشبابية، مشيرا الى ان المعرض يفتح أبوابه يومياً ابتداء من الساعة السابعة مساء وعلى مدى خمسة أيام متتالية.

وأضاف ان المعرض سيستقبل زواره من طلبة المدارس خلال الفترة الصباحية للمشاركة في الورش والدورات والندوات حول الوحدة الوطنية وتاريخ الكويت وحكامها الى جانب الدورات الخاصة بذوي الهمم وذوي الاعاقة والتوحيد دون مقابل. وذكر كمال ان من بين فعاليات المعرض تكريم ما بين 40 الى 50 شخصية في اليوم من أولئك الذين لهم بصمات وعطاء في مجال الدعوة او حفظة القرآن او التاريخ الكويتي او أي مبدع كويتي يتم اختياره من قبل اللجنة.

وختم بانه تم التنسيق مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية لنقل فعاليات الحدث بشكل يومي، مشيراً الى تكريم ما يقارب الـ 1050 شخصية مميزة في جميع المجالات وذلك منذ تأسيس الفريق في العام 2016.

يذكر ان فريق إكسبو 965 التطوعي الأول من نوعه بالعالم والشرق الأوسط من حيث الفكرة والموضوع ويضم أكثر من 145 عضواً مبدعاً كل حسب تخصصه.

