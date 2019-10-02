وطن النهار

في خضم الفعاليات والاحتفالات بعودة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الولايات المتحدة بعد تماثله للشفاء، أطلقت مجموعة من الفرق التطوعية الشبابية بدعم من هيئة الشباب مبادرة لتقديم رسالة حب ووفاء لتجميع أكبر عدد من التواقيع من الشعب الكويتي والمقيمين على أرضها.

فريق ارتقاء التطوعي برئاسة شروق الصايغ أحد الفرق الذي يقوم بتنظيم جولات ميدانية للعمل على مبادرة رسائل حب ووفاء لأمير الانسانية بمناسبة شفائه من الوعكة الصحية التي ألمت به، من ضمن تلك الجولات زيارة ديوان السيد جواد بوخمسين الذي استقبلهم وأثنى على العمل التطوعي والمبادرة.

وأكدت رئيسة فريق ارتقاء التطوعي شروق الصايغ، أن المبادرة تجسد حب ووفاء كل من يقيم على أرض الكويت الطيبة لأميرها وقائد مسيرتها، مبينة أن السيد جواد بوخمسين استقبل الفريق بديوانه العامر وأثنى على المبادرة وجهود الفريق.

وأضافت: كما أن الحضور أشاد بهذه المبادرة وثمنوا دور اعضاء فريق ارتقاء، مؤكدة حرص الفريق على انجاح هذه المبادرة وجمع 1400 توقيع، مشيرة الى أن هذه الرسائل سيجمعها الفريق من خلال مدارس الدولة ودواوينها العامرة.

وقالت إن فريق ارتقاء التطوعي قام بتكريم السيد جواد بوخمسين، تقديرا لجهوده في دعم الفريق ودوره الكبير في دعم الشباب من أبناء هذا الوطن والحرص على تمكين المرأة والتأكيد على دورها المجتمعي والمؤسسي.

