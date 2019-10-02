وطن النهار

نظمت ادارة وقاية محافظة العاصمة بالادارة العامة للاطفاء بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة حملة تفتيشية على منطقة الشويخ الصناعية شملت عددا من الكراجات والمخازن والمحال بهدف ازالة المخالفات وتطبيق القانون.

وقالت الادارة ان الحملة اسفرت عن تحرير العديد من المخالفات لبعض الكراجات والمخازن مثل التخزين العشوائي الذي يعيق الممرات ومخارج الطوارئ ويشكل خطورة على الارواح في حالة اندلاع الحرائق.

واكدت ان الحملة سوف تستمر وتقام بشكل مكثف لتشمل جميع المحافظات لتطبيق الاشتراطات الوقائية وازالة كل ما يعرض الارواح والممتلكات للخطر.

نفذت الحملة تحت اشراف مراقب التفتيش والمتابعة في ادارة وقاية محافظة العاصمة العقيد طلال الحوقل ورئيس قسم الاخطارات المقدم على بن حيدر والمقدم محمد الصراف.

ومن الهيئة العامة للبيئة الضباط القضائيون للبيئة حسن العبدالله، واحمد الصايغ وفواز اللوغاني.

