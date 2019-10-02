وطن النهار

كشفت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف عن رفع معدلات تطعيم الأنفلونزا من 50 الف جرعة الى 160 الف جرعة هذا العام، موزعة على اكثر من 40 موقع تطعيم بالمراكز الوقائية والقطاعات الطبية في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والسجن المركزي والقطاع النفطي وغيرها، شارك فيها اكثر من 400 طبيب وممرضة وفني صحي من العاملين بقطاع الصحة العامة بالاضافة الى العشرات من العاملين بالقطاعات الأخرى.

وقالت المضف في كلمة لها امس خلال تدشين فعاليات تطعيمات الشتاء ضد الأمراض التنفسية المعدية «الانفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي النيموكوكال»، ان الصحة الجيدة والرفاه تعتبر من اهم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة من منظور الخطة الانمائية لدولة الكويت، حيث ان تطوير المنظومة الصحية بالتركيز على الصحة الوقائية هي من اهم اهداف القطاع الصحي في الخطة الانمائية وبالتالي يأتي دور التطعيم ضد الأمراض المعدية كركيزة اساسية من ركائز الوقاية من الأمراض المعدية.

وأضافت ان الدولة ابدت اهتماما خاصا لأهمية الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية وخاصة الأمراض التنفسية، والتي تسبب عبئا كبيرا على الميزانيات الصحية للدول وتسبب معدلات كبيرة من المضاعفات والوفاة حيث يتوفي سنويا على مستوى العالم قرابة 500 الف شخص جراء الاصابة بالانفلونزا الموسمية، كما يتوفى حوالي 1,6 مليون شخص نتيجة الاصابة بميكروب الالتهاب الرئوي «النيموکوگال»، كما تسبب وباء الأنفلونزا العالمي في عام 1918 بخسائر بلغت 5 اضعاف الخسائر الناجمة عن الحرب العالمية الثانية ما جعل الدول تضع نصب اعينها ضرورة وضع السياسات والخطط الوطنية لمكافحة تلك الأمراض ومن ضمن تلك السياسات توفير طعوم اثبتت فاعليتها في الوقاية من تلك الأمراض.

