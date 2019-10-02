وطن النهار

عقد فريق العمل الخليجي المختص بمتابعة تطبيق اللوائح الصحية الدولية اجتماعه السادس بفندق فورسيزون، والذي اكتظ جدول اعماله بالعديد من الأمور والمواضيع المهمة.

ورحبت رئيس مركز الاتصال الوطني في وزارة الصحة د. سندس القبندي بالضيوف من دول مجلس التعاون والفريق المختص بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005، وقالت ان الاجتماع سيتناول العديد من البنود المهمة، ومن اهمها مناقشة الدليل الموحد للاجراءات الصحية الموحدة للمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. وتقييم العيادات بالمنافذ ومناطق العبور وتقييم مستوى القدرات وللتأهب والاستعداد للطوارئ الصحية بالاضافة الى الاطار العام لجميع الأخطار التي تهدد الصحة العامة بشكل عام، وقد تحدث قلقا او تؤثر على الأمن الصحي الاقليمي والعالمي، بالاضافة الى مناقشة خطط المطارات والطوارئ في المطارات والتأهب والاستعداد ومدى الاستجابة.

وأشارت الى ان الجلسات السابقة كانت قد تضمنت بداية تطبيق الدليل الموحد للاجراءات الصحية الموحدة في المنافذ ونقاط العبور وقالت «نعتبر بالكويت في المراحل المتقدمة في تطبيق الدليل، مبينة: اننا نهتم كثيرا بالعيادات ان تكون مجهزة لأي طارئ بأنواعه قد يؤثر على الصحة العامة ان كان كيميائيا او اشعاعيا او وبائيا او اي نوع من المهم ان تكون العيادات مجهزة بكادر مدرب من المفتشين والأطباء المدربين.

بدوره قال مدير ادارة الصحة بالأمانة العامة محسن الدوسري ان الفريق مختص بمتابعة اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية، 2005 وهي التزامات من قبل دول المجلس تجاه المنظمة والتي تدخل في اطار عدد من الخطط التي تتبناها وزارات الصحة في دول المجلس للوفاء بهذه الالتزامات، لافتا الى ان العمل حاليا على

تفعيل دليل الاجراءات بين المنافذ وحدود دول المجلس.

