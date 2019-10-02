وطن النهار

شاركت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» في معرض تابع للجنة الأمن والسلامة الذي اقامه مركز حمد صقر التخصصي بمنطقة العديلية، وذلك بحضور د. سناء المبارك مدير المركز وشارك فى المعرض عدة جهات منها (قسم الأشعة، قسم الصحة الوقائية، قسم التمريض، المختبر، الادارة).

بدوره قال د. احمد الصالح ان هدف المشاركين فى المعرض هي صحة المواطن وأمنه وسلامتة، الى ان «كان» قامت بتوزيع بروشورات توعوية هادفة الى التركيز على اهمية الاكتشاف المبكر لأمراض السرطان الاكثر انتشارا، مؤكدا حرص حملة «كان» على التواجد والتواصل مع المراجعين وتقديم المساعدة لهم والاجابة على جميع الاستفسارات وشرح ماتقدمة الحملة فى مجال التوعية وذلك حرصا من الحملة على توعية جميع فئات المجتمع الكويتي.

واضاف ان اهداف عيادة التوعية التي تشرف عليها الحملة في مركز صقر تتمثل في التوعية بالأعراض الأولية للأمراض المزمنة، وتشجيع المراجعين على عمل الفحوصات اللازمة، والتوعية بالفحوصات التى يحتاجها الانسان حسب عمره، والتشجيع على تغيير العادات الغذائية الضارة بالجسم واتباع نمط صحي يمكن ان يجنب اخطار الاصابة بالأمراض المزمنة، التنويه على اهمية التوعية ودورها فى مكافحة الأمراض المزمنة، موضحا ان مواعيد العيادة ستكون يومي الأحد والثلاثاء من كل اسبوع من الساعة 5 الى 8 مساء.

وختم الصالح بقوله ان الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» تشكر وزارة الصحة التي اتاحت لها المجال لتقديم التوعية بالمركز وتشيد بالتعاون الذي قدمته ادارة مركز حمد صقر التخصصي بادارة د. سناء المبارك مدير المركز.

