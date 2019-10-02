وطن النهار

فازت القائمة الاكاديمية بانتخاب كلية الطب أمس وكان العرس الطلابي استمر في كليات جامعة الكويت، امس الثلاثاء 1 اكتوبر في كلية الطب، هذا وقد قامت اللجنة العليا بوضع جميع الاستعدادات منها الانتهاء من اختيار الاعضاء العاملين في جميع لجان الاقتراع مراعين في اختيارهم لأعضاء اللجان مبدأ الكفاءة والخبرة والمعرفة التي تساعد في نجاح سير العملية الانتخابية وتضمن الشفافية لادارة متميزة للعملية الانتخابية، وتجهيز القاعات الانتخابية مراعين فيها مبدأ الشفافية والسرية والسعة المكانية لاستيعاب اعداد الطلبة الذين يحق لهم التصويت.

وتم فتح باب اقتراع كلية الطب للعام الجامعي 2019 /2020 في تمام الساعة 9 صباحاً على ان يتم اغلاق الصناديق في تمام الساعة 3 عصراً. وأشادت رئيسة لجنة الانتخابات في كلية الطب غادة الحلواجي بآلية وتنظيم عملية الاقتراع بالكلية، حيث شهدت بداية فتح الصندوق للطلبة نشاطاً ملحوظاً في بيان اعداد المقترعين الطلبة، حيث وصل عدد المقترعين في انتخابات كلية الطب في الساعة 12 ظهرا الى 152 طالبا من اصل 183 وعدد الطالبات 450 من اصل 662. وأضافت الحلواجي ان الانتخابات شهدت نشاطا ويسرا في عملية الاقتراع، والتي تنافس عليها كل قائمتي الطبية والأكاديمي بشكل مريح ولم نشهد اي ملاحظات تستحق الذكر.

كما أشارت الى توقع ازدياد اعداد الطلبة المقترعين في الساعات الأخيرة قبل اقفال الصناديق.

