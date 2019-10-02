وطن النهار

قالت مدير ادارة التخطيط والمتابعة امين سر مجلس شؤون الأوقاف سعاد سعود السهلي ان وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس مجلس شؤون الأوقاف فهد علي زايد الشعلة ترأس اجتماع مجلس شؤون الأوقاف الـ90 مساء الأحد الماضي بمقر الأمانة العامة للأوقاف، حيث قام معاليه في بداية الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، وتقدم بالشكر للأعضاء السابقين على اسهاماتهم خلال فترة عضويتهم بالمجلس، كما رحب بانضمام الأعضاء الجدد للمجلس والذين تم التجديد لهم متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الوقف والواقفين.

وأوضحت ان المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات والتوصيات ابرزها اعتماد تقرير اداء الأموال المستثمرة وملخص تقييم الأصول الاستثمارية، واعتماد تقارير انجاز اللجان المنبثقة عن مجلس شؤون الأوقاف لنصف عام 2019 م وهي اللجنة الشرعية ولجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية ولجنة المشاريع الوقفية ولجنة التدقيق، وكما اعتمد المجلس ايضا سياسات الأمانة العامة للأوقاف المحدثة.

وذكرت السهلي ان المجلس قرر تكليف الادارة المختصة في الأمانة العامة للأوقاف باعداد استراتيجية للمحفظة الاستثمارية وخطة تنفيذية تتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها والبرنامج الزمني لتنفيذها وتقديم خطة واضحة تفصيلية لتطوير عقارات الأمانة على ان تتضمن دراسة تفصيلية لكل عقار على حدة، كما وافق المجلس على التعديلات المقترحة من قبل لجنة مراجعة القرارات التنظيمية واللوائح واعتمادها بعد الأخذ بالتعديلات الصادرة من المجلس.

