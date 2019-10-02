وطن النهار

أكد الوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان، حرص وزارة التربية على تكريم الجهات المشاركة من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في فعاليات شبكة المدارس المستدامة والمتمثلة بجائزة اليونسكو الوطنية للاستدامة للعام الدراسي 2018/2019 في دورتها الأولى، لدعمهم للبرامج والأنشطة الهادفة لكل من الطلاب والمعلمين في المدارس وتقديم الخدمات للمجال التربوي من خلال العديد من المشاريع التربوية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم جهات الشراكة المجتمعية ومعرض المشاركين بجائزة اليونسكو الوطنية للاستدامة تحت عنوان: «طاقة مستدامة لكويت جديدة» للعام الدراسي 2018/2019، والذي اقيم تحت رعاية وحضور وكيل التربية المساعد للتعليم العام اسامة السلطان على مسرح المركز البيئي للطلبة في منطقة الزهراء.

وتقدم السلطان بالشكر والامتنان للمتميزين من ذوي الاختصاص في مؤسسات المجتمع المدني العام والخاص داعيا استمرار هذه الشراكة المجتمعية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة للقيام بما يمليه عليهم حسهم وشعورهم الوطني لتحقيق تعاون فعال يسهم في دفع عجلة التنمية ورخاء المجتمع. من جانبها، قالت مدير المركز البيئي للطلبة رجاء جاسم ان جائزة اليونسكو الوطنية للاستدامة جاءت لتكون دافعا نحو المزيد من العطاء لتحقيق التنافس الشريف للارتقاء بطلابنا وطالباتنا تربويا وتعليميا.

