آراء

ونحن على أبواب دورة برلمانية جديدة أتوجه إلى نواب مجلس الامة الخمسين بلا استثناء أن يضعوا أمامهم الهدف الاساس الذي من أجله جلسوا تحت قبة البرلمان وأذكرهم بأنهم جاؤوا الى هذا المكان من أجل مصلحة عليا وهدف سامٍ وهو الرقابة والتشريع والوقوف بجانب الكويت والدفاع عن حقوق المواطن ومصالحه.

ان المشاكل الموجودة بالمنطقة معقدة بشكل كبير وحساسة وبنظرة سريعة الى مشكلات الشرق الاوسط والمنطقة العربية تحديدا يتحتم عليكم ان تضعوا مصلحة الكويت أولا أمام اعينكم.

وليعلم نواب مجلس الامة أن الانظار تتجه اليهم كما القلوب تناديهم وتشد على أيديهم أن يضعوا خلافاتهم الشخصية ومشاكلهم الطائفية بعيدا وأن يغلبوا مصلحة الوطن والمواطن فالوطن يحتاج الى كل مخلص والى كل جهد وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة فالكويت عانت قبل ذلك كثيرا بل وكانت الاستجوابات سببا واضحا في انهيار الحياة البرلمانية بل وكانت في وقت سابق سببا في تأجيج النعرة الطائفية والقبلية بل وكانت معظم الاستجوابات بعيدة كل البعد عن مصلحة الكويت وجاءت من اجل حسابات شخصية.

ان الكويت تحتاج في الدورة البرلمانية القادمة الى تكاتف الحكومة وبرلمانها والعمل جنبا ويدا بيد من اجل نهضة الكويت ومصلحة مواطنيها لكن ان يكون البرلمان ساحة لتخليص الحساب فهذا من شأنه أن يودي بالحياة النيابية والخاسر في النهاية هي الكويت.

إن المواطن الكويتي وفي المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة كل ما يحلم به هو الاستقرار فالنزاعات المسلحة التي تحدث بجوارنا ونحن لسنا ببعيدين عنها تحتاج منا الى ان نكون على قلب رجل واحد وان نكون على قدر من المسؤولية تجاه الوطن وتجاه الظروف السياسية الدقيقة التي تمر في العالم فعلى المواطن الكويتي ان ينأى عن مصالحه الشخصية والفئوية وان يقدم مصلحة الوطن فوق كل مصالحه لذا فعلى المواطن ان يخلص لوطنه ويخلص في عمله وان يبتعد كل البعد عن مطالبه الفئوية والوقفات الاحتجاجية والتي من شأن هذه التصرفات أن تضيع الوطن فاذا ما لم يشعر المواطن بصعوبة المرحلة الدقيقة التي نعيشها فإن الوطن سيعاني.

إن مجلس الامة في دورته القادمة عليه أعباء كبيرة ومصاعب تحتاج الى التضحية وتغليب مصلحة الوطن والبعد عن الاستجوابات التي لا نجني من ورائها سوى المشاكل والتأخر، نحن نحتاج الى ان يكون لدينا مجلس أمة يخاف على الوطن ويعمل جنبا الى جنب مع الحكومة بالدفع معها بما فيه مصلحة الكويت ومواطنيها.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه

