آراء

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بدء تحقيق رسمي في المجلس بهدف عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهمة انتهاك الدستور. وقالت بيلوسي في ايجاز صحافي الثلاثاء ان «تصرفات رئاسة ترامب كشفت حقيقة مشينة عن خيانة الرئيس لقسمه، وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا». وأضافت «أعلن اليوم فتح تحقيق رسمي في مجلس النواب لعزل الرئيس».

وسيحقق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، في اتهامات لترامب بالتماس مساعدة من رئيس دولة أجنبية هي أوكرانيا من أجل تشويه سمعة خصمه الديموقراطي جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة لعام «2020».

وقالت رئيسة مجلس النواب «لا بد من محاسبة الرئيس، لا أحد فوق القانون».

وجاء قرار بيلوسي بعد تقارير أفادت بأن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو لدفعه لفتح تحقيق عن بايدن، المرشح الديموقراطي وابنه هانتر، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

وقد يفضي تحقيق المساءلة في النهاية الى عزل ترامب من المنصب، رغم أنها ستكون مهمة صعبة على الديموقراطيين. وحتى اذا صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بمساءلة ترامب، فان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو الذي سيتخذ الخطوة التالية بعزله من المنصب بعد محاكمته. وتحتاج ادانته الى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة فيما يخص علاقته بالمتدربة السابقة بالبيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

وأظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي ونظيره الأوكراني، التي نشرها البيت الأبيض الأربعاء، أن ترامب طلب فعلا التحقيق في شأن خصمه بايدن. وقال ترامب لزيلينسكيو -في المكالمة التي جرت في 25 يوليو الماضي- «ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعا أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن». واقترح ترامب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الأميركي بيل بار. وجرى هذا الاتصال الهاتفي بعدما أمر ترامب حكومة بلاده بتجميد مساعدات أميركية الى أوكرانيا بنحو 391 مليون دولار.

وفي ردود الفعل، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف ان الرئيس ترامب «عرض أمننا القومي للخطر»، وان ما قام به قد يرقى لعزله، مشيرا الى وجود أدلة قوية بارتكاب جريمة قد ترقى الى عزل ترامب. واعتبر رئيس لجنة الاستخبارات أن «مضمون اتصال ترامب بنظيره الأوكراني يقدم دليلا دامغا على ادانته أكثر مما توقعته»، مشيرا الى أن الولايات المتحدة لم توفر السلاح لأوكرانيا، «ولا نعرف لماذا أوقفت الشحنة الأخيرة من السلاح لها».

ومن جهة أخرى اقتبس ترامب في صفحته على «تويتر» تحذيرا يشير الى احتمال حدوث شرخ في الولايات المتحدة أشبه «بالحرب الأهلية» اذا نجح الديموقراطيون في عزله من منصبه.

ونشر ترامب مساء أمس الأول سلسلة تغريدات، تنقل تصريحا للقس الأميركي روبرت جيفريس قال فيه انه اذا نجح الديموقراطيون في ازاحة ترامب من منصبه فان ذلك «سيحدث شرخا في الأمة، على غرار الحرب الأهلية، لن تشفى منه أبدا».

وفي وقت سابق، وصف ترامب مساعي الديموقراطيين لمحاكمته برلمانيا بأنها أكبر عملية احتيال في تاريخ السياسة الأميركية.

و في هذه الأثناء، أظهر استطلاع أجرته شبكة «سي.بي.أس» الأميركية الأحد أن 55% من الأميركيين يؤيدون الجهود الساعية لمحاكمة الرئيس برلمانيا وعزله.

وظهر الاستقطاب والانقسام السياسي بين أنصار الحزبين الجمهوري والديموقراطي -وفق نتائج الاستطلاع- حيث رأى معظم الديموقراطيين معالجة ترامب للمسائل مع أوكرانيا غير قانونية، وأنه يستحق العزل.

في حين اعتبر معظم الجمهوريين أن تصرفات ترامب صحيحة، وحتى ان لم تكن كذلك، فهي لا تزال قانونية.

والله من وراء القصد،،،

