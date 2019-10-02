آراء

في 4 يوليو الماضي احتجزت السلطات البريطانية في منطقة «جبل طارق» التابعة للتاج الملكي البريطاني الناقلة الايرانية «غريس 1» للاشتبهاه بنقلها نفطا من ايران لدول مفروض عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي»، وكان للناقلة قبطان هندي يدعى «اكيليش كومار» لا ناقة له ولا جمل بالحصار الاقتصادي على ايران ولا دخل له بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة من جهة وايران من جهة، كل ما يعنيه هو أمر واحد فقط وهي مهمته التي تتلخص بموجب عقده مع الحكومة الايرانية في توصيل الحمولة الى وجهتها، الا أنه وجد نفسه وسط ظروف قاسية حيث وقع في الحجز لمدة شهر جراء هذه المهمة لدى سلطات جبل طارق حتى تم الافراج عن الناقلة بقرار من المحكمة العليا في اقليم جبل طارق. وهنا فجرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مفاجأة عن قصة كان بطلها كومار، حيث أكدت الصحيفة أن الادارة الأميركية عن طريق براين هوك المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن الملف الايراني قد مارس جميع أنواع الضغوط من اغراء وتهديد، حيث عرض على كومار الملايين من الدولارات بالاضافة الى العيش الرغد في الولايات المتحدة بمقابل أن يغير مسار السفينة بعد الافراج عنها ويحولها الى دولة أخرى وان لم يقم بهذه المهمة «سيدفع الثمن» ولكن القبطان الهندي لم تغره هذه الأموال ولم تثنه هذه التهديدات، وقاد السفينة الى وجهتها وأنجز مهمته ما دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات جائرة عليه بتهمة التعاون مع منظمة ارهابية.

وأنا ككومار ليس لي في خصام الايرانيين بالأميركان ناقة ولا في وفاقهم جمل، ولكن ما لي فيه وأنا أرى نزعة البشر تتجه نحو المادية دون الاكتراث بأي منظومة أخلاقية. حيث تتهاوى القيم وتتساقط المبادئ وتنعدم الأخلاق أمام سطوة المال، وأرى موقف كومار ليثبت أنه لا يزال هناك من أصحاب الضمائر الحية يتصدون بكبرياء لهذه ألا أخلاقية التي تأتي من الولايات المتحدة الأميركية ويكشفون زيف شعارها بأنها تقود العالم الحر.

ولاتزال عالقة في ذهني تلك العبارة التي قالها المهاتما غاندي في مقال له عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جريدة (young india) التي أسسها مع رفاقه لمقاومة الاستعمار البريطاني الذي جثم على صدر الهند ويقول «أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك دون شك قلوب ملايين البشر، قرأت الكثير عنه حتى أصبحت مقتنعا كل الاقتناع بأن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها كسب الاسلام مكانته بينما كانت بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه ودقته واخلاصه مع أتباعه وأصدقائه مع شجاعته وثقته المطلقة بربه وبرسالته هذه الصفات هي التي مهدت الطريق للاسلام وليس السيف».

وسط هذ الظلام وهذا الضباب هناك شمعة تضيء لا يطفئها ظلام ولا تثنيها هبة ريح هكذا كنت أرى كومار وهكذا هم الأشراف في هذا العالم.

