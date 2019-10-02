أول النهار

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام الشيخ فيصل نواف الاحمد الصباح أول من أمس الاثنين ان المستجدات الامنية بالمنطقة تتطلب التحلي بوضوح الرؤية وروح المصارحة والمكاشفة.

واضاف الشيخ فيصل في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع الثاني لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ان «ذلك يأتي لنضع ايدينا على مكامن الخطر ونتعرف على منابع التهديد لنجد حلولا جذرية حاسمة وقاطعة لكل ما يجابهنا من تحديات الان أو في المستقبل».

وشدد على ان «قدرنا ان نتحمل هذه المسؤولية لتحقيق تطلعات وأماني شعوبنا في الأمن والاستقرار والازدهار». ونقل الفريق الشيخ فيصل الى مديري الامن العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المجتمعين في الرياض تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح واهتمامه بمتابعة اعمال هذا الاجتماع الذي ينعقد في توقيت بالغ الدقة وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد ان دول مجلس التعاون تعمل كمنظومة واحدة في الشأن الأمني باعتبار ان امنها كل لا يتجزأ انطلاقا من وحدة الرؤى والمصير المشترك ومواجهة تحديات متماثلة ما يتطلب تفعيل التنسيق فيما بينها في مجال تبادل الخبرات والمعلومات دعما لأمنها وحفاظا على منجزات شعوبها.

وأشار الى ان التهديدات قد تصاعدت في المجالات الامنية والاقتصادية والاجتماعية بالنظر الى ظاهرة الارهاب والتطرف الفكري والجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة بالاضافة الى التهديدات التقليدية لأمن المواطن وأمانه.

ودعا الفريق الشيخ فيصل الى ضرورة المضي قدما من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار بدول المجلس ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة تنفيذا لتوجيهات وزراء داخلية دول مجلس التعاون مؤكدا ان تعاون الأشقاء سيظل بناء شامخا ونموذجا يحتذى به في عيون العالم بأسره.

وتوجه الفريق الشيخ فيصل الذي ترأس الوفد الكويتي بالاجتماع بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على كرم الوفادة واستضافتها لهذا الاجتماع بقوله «فهي الشقيقة الكبرى التي كانت دائما مقرا للعديد من اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات الامنية على اعلى المستويات والتي حققت افضل النتائج». واعرب عن التقدير للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وللأمين العام المساعد للشؤون الامنية بالامانة اللواء هزاع الهاجري ولهيئة الأمانة العامة على الجهد الكبير المبذول في الاعداد والتنظيم لهذا الاجتماع.

