أول النهار

قال رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ان الطعون الواردة للمحكمة في العام القضائي الماضي تجاوزت 14000 طعن فصلت المحكمة في نحو 9600 منها.

جاء ذلك في كلمة المستشار المطاوعة الاثنين الماضي في اجتماع الجمعية العامة لمحكمة التمييز السنوي بمناسبة بدء العام القضائي مبينا من خلالها الواقع العملي للطعون المنظورة والواردة لمحكمة التمييز. واشار الى أن الاجراءات التي تسرع في الفصل بالطعون داعيا الى الاجتماع الدوري مع رؤساء دوائر المحكمة لتدارس العقبات التي تعيق سرعة الفصل وسبل تذليلها.

