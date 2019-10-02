أول النهار

بارك أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية

م. أحمد علوان الشمري لزملائه المدربين وزف اليهم بشرى موافقة مدير عام الهيئة رسميا على تخصيص مقر جديد للرابطة في منطقة الشامية.

وقال الشمري إن العمل يجري حاليا على قدم وساق لتجهيز المقر بكل ما يلزم وبما يتناسب مع مكانة أعضاء هيئة التدريب ويوفر لهم الأجواء المناسبة التي تعينهم على أداء واجباتهم، وسوف يعلن عن موعد افتتاح المقر الجديد حال الانتهاء من التجهيزات اللازمة.

على صعيد آخر بارك الشمري لزملائه أعضاء هيئة التدريب بالكليات تطبيق نظام التحديث الآلي لبدل السكن دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية الأخرى كما كان معمولا به من قبل، وأنه يتوجب على الراغبين في تحديث بياناتهم الدخول الى الرابط التالي https://webapps.paaet.edu.kw/BSC/staff/login.aspx اعتبارا من تاريخ الأول والى غاية 31 من اكتوبر الحالي واتباع الاجراءات اللازمة للتحديث.

وقال الشمري إن الرابطة تثمن لادارة الهيئة ممثلة في مديرها العام د. علي المضف، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د. جاسم الأستاد، ومدير ادارة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب د. حسن الفجام، ومدير الحاسب الآلي أ. علي الفيلكاوي، وكل فريق العمل الذي انجز هذا المشروع.

