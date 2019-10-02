الأولى

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. وقال غوتيريس في برقيته: ابعث إليكم هذه البرقية مع أطيب التمنيات بشفاء سموكم العاجل واتمنى لسموكم دوام الصحة والعافية. واضاف: ستظل سموكم رجل دولة فريدا كرس جهودا مضنية لبناء علاقات قوية مع الامم المتحدة واعادة الاستقرار الاقليمي والحفاظ عليه. وقال: اتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع سموكم والمضي به قدما لتحقيق اهدافنا المشتركة المتمثلة في الحفاظ على السلام والامن في المنطقة وخارجها، ارجو ان تقبلوا يا صاحب السمو تأكيد تقديري الكبير مع اصدق تمنياتي واحترامي العميق. من جهة أخرى، اعربت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عن تقدير الدوحة لوساطة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية. وذكرت الخاطر في مقابلة مع موقع المونيتور على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان قطر أعربت عن تقديرها لوساطة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتابعت الوساطة الكويتية ما زالت مستمرة ونحن نقدر ذلك. كانت هناك العديد من المحاولات، حتى في الآونة الأخيرة، ومع ذلك لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق بأزمة دول مجلس التعاون الخليجي نفسها.

من جهة ثانية، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، على مبادرة الأمن الاقليمي التي اقترحها الرئيس الايراني حسن روحاني، خلال اجتماعات الأمم المتحدة. وقالت الخاطر فيما يتعلق بالمبادرة نفسها فاننا اطلعنا عليها مثل الجميع، ولا يزال الحديث مبكرا عن مبادرة شاملة. واضافت ومع ذلك، ما نأخذه من المبادرة وجود استعداد ما نأمل أن يبنى على أساسه موقف ايجابي من ايران في اجراء محادثات ايجابية، وهو أمر يجب الحديث فيه عن الولايات المتحدة أيضاً في هذه الحالة؛ لأن الولايات المتحدة، على الرغم من كل ما حدث تبدو بشكل عام، مستعدة لقبول المشاركة في المفاوضات مع ايران في الوقت ذاته اذا ما أرادت طهران ذلك.