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عواصم - الوكالات: اعلن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني ان بلاده ترحب برغبة السعودية في حل الخلافات بالحوار، مشيرا الى ان ابواب ايران مفتوحة لذلك.. وفيما اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان هناك تضامنا عربيا في الوقوف مع المملكة ازاء التدخلات الايرانية مشيرا الى تحرك عربي في مجلس الأمن ردّا على هجوم أرامكو، فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ان الرئيس الايراني حسن روحاني رفض الرد على اتصال هاتفي من نظيره الاميركي دونالد ترامب اجري بتنسيق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.... (طالع ص 19).

وفي تصريحات لقناة الجزيرة القطرية اكد لاريجاني ان حوارا سعوديا ايرانيا يمكنه حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية وقال رئيس مجلس الشورى الايراني (البرلمان) ان طهران توصي الحوثيين بقبول اي وقف لاطلاق النار مع السعودية. كما دعا ايضا لتشكيل نظام امني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع الدول الخليجية.

في غضون ذلك كشف الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، عن تحرك عربي مرتقب حال الكشف عن نتائج التحقيقات في الهجوم الذي استهدف في 14 سبتمبر منشآت نفط سعودية تابعة لشركة ارامكو. وعبر في حوار صحافي نشر امس عن ثقته التامة في ان لحظة الحقيقة آتية قريباً جداً في التحقيق الجاري حالياً في الهجمات الاجرامية ضد المنشآت النفطية في السعودية، مؤكداً انه سيحدد بدقة من هو المسؤول.

وأشاد ابو الغيط بالحكمة الشديدة لدى القيادة السعودية متهما ايران بالسعي الى تصدير الثورة ودعا الى ضبط الأداء الايراني في الاقليم. مؤكدا ان هناك تضامنا عربيا في الوقوف مع المملكة ومع دول الخليج في هذا الشأن.