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بغداد - الوكالات: قتل 3 اشخاص وأصيب 60 آخرون بالرصاص في بغداد حين فرقت قوات الأمن العراقية متظاهرين طالبوا باقالة الحكومة احتجاجا على الفساد وضعف الخدمات العامة.

وقالت مصادر عراقية ان قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق أولى التظاهرات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تسلمت السلطة قبل 11 شهراً.

وتجمع نحو ألف متظاهر في وسط العاصمة للتنديد بالفساد والمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل في بغداد. ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.وردد المتظاهرون شعار باقونا (سرقونا) الحرامية في اشارة الى الطبقة الحاكمة في البلد الذي يحتل المرتبة الـ 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية. وتمركزت القوات الأمنية على سطح مبنى شاهق يطل على ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط بغداد، وعلى جسر الجمهورية القريب المؤدي الى المنطقة الخضراء، حيث السفارة الأميركية ومقار حكومية. فيما يواصل المتظاهرون التدفق على ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية محاولين اقتحام المنطقة الخضراء