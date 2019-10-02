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اعلن رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، ان مكافآت الاعمال الممتازة ستصرف لمستحقيها يوم الاحد المقبل، مشيرا الى اجتماع عقد أمس مع مسؤولين في الادارة المالية بوزارة التربية تطرق الى العديد من الامور المتعلقة بتأخر صرف تلك المكافآت.

واوضح في تصريح صحافي أن التأخر كان بسبب طلب المراقبين الماليين بعض البيانات واستكمال بعض الاجراءات مثل التوقيع على الاستمارات والكشوفات من قبل مسؤولي القطاع المالي.

وأضاف العجمي، ان هذه الامور كان من الممكن ان تؤخر صرف الاعمال الممتازة اكثر غير ان تعاون مدير مكتب المراقبين الماليين مانع العجمي وممثل القطاع المالي بدر المطيري مع تقريب وجهات النظر ادى الى ازالة جميع العقبات، مشيرا الى ان القطاع المالي سيقوم اليوم الاربعاء بتحويل المكافآت الى البنك المركزي. وقال: إن المكافآت ستكون في حسابات المستحقين خلال 3 أيام وبحد اقصى يوم الاحد المقبل، متمنيا من البنك المركزي التعاون مع البنوك المحلية والاسراع في ايداع المبالغ في حسابات مستحقيها.