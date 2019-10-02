الأولى

كشف رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي ان اللجنة على مقربة من التصويت على تشريع مخاصمة القضاء، مشيرا الى ان فقدان النصاب في اجتماع الامس حال دون التصويت عليه.

ولفت الى ان مواد قانون تنظيم القضاء كثيرة وتتطلب التوافق بين السلطات الثلاث ولذلك قد يؤجل حسم تقريراللجنة بشأنه الى دور الانعقاد المقبل.

من جانب آخر قال الشطي ان اللجنة ناقشت مدى دستورية استجواب رئيس الحكومة وستتخذ القرار الحاسم قريبا ثم تحيل تقريرها الى المجلس قبل افتتاح دور الانعقاد الجديد. من ناحية ثانية ناقشت لجنة المرأة والأسرة امس عدداً من المقترحات بقوانين بشأن العنف الأسري وتخصيص دائرة قضائية لقضايا الأسرة.

وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم: هناك تداخل في اختصاصات الجهات نريد تجنبه كي لا يبقى القانون حبيس الادراج مثل قانون الطفل، ونريد اعطاء المجلس الأعلى للأسرة جميع الصلاحيات حتى في صندوق الصرف على المعنفين اسريا الذي يشمل المرأة والطفل وكبار السن والمعاق، لافتة الى انها طلبت من المكتب الفني حصر المواد التي يوجد فيها تداخل في الاختصاصات من اجل العمل على حسمها.

بدوره اوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة بحثت 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن وقررت دمجها بمشروع قانون واحد ستتم مناقشته وتقديمه قبل بداية دور الانعقاد الجديد.