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واشنطن - الوكالات: تفاقمت مشاكل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يواجه تحقيقا قد يفضي الى عزله بعدما امر خصومه الديموقراطيون محاميه الشخصي بتسليم لجان الكونغرس وثائق تتعلق بقضية المكالمة الأوكرانية فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز ان ترامب طلب مساعدة رئيس وزراء استراليا ضرب مصداقية المدعي الخاص روبرت مولر في حين اثارت تغريدة ترامب عن الحرب الاهلية سخط الجمهوريين الذين اعتبروها مثيرة للاشمئزاز... (طالع ص 18).

وشدد الكونغرس ضغوطه وتلقى المحامي الخاص لترامب، رودي جولياني، امراً بتسليم وثائق مرتبطة بقضية ممارسة ترامب ضغوطا على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي ليقوم بتحقيقات مرتبطة بالمرشح الديموقراطي لانتخابات 2020 جو بايدن. وأمهل الديموقراطيون جولياني حتى 15 اكتوبر لتسليم الوثائق. واضاف استطلاع جديد للرأي اجرته جامعة كينيباك تعقيدا جديداً امام ترامب بعد ان اظهر تزايد عدد الناخبين الذين يعتبرون انه يتعين اقالته الى 47%.

وصعد ترامب لهجته على تويتر، متحدثا خصوصا عن وجوب توقيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب المنتمي للحزب الديموقراطي والمشرف على التحقيق آدم شيف.

وقال ترامب قام آدم شيف، بشكل غير قانوني، باعلان خطأ ومريع، حول محادثتي مع الرئيس الأوكراني... هل يجب توقيفه بتهمة الخيانة؟.

ويمكن لمكالمات هاتفية اخرى ايضاً ان تلاحق الرئيس الأميركي مع تعزيزها شكوك استخدام القوة الدبلوماسية الأميركية لأغراض شخصية.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز انّ الرئيس الأميركي طلب من رئيس الوزراء الأسترالي ان يساعد وزير العدل بيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف الى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر.ومنع البيت الأبيض الوصول الى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول الى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني.

الى ذلك اثارت اعادة ترامب تغريدة عن اندلاع حرب اهلية اذا ما جرى عزله سخط نواب جمهوريين، بينهم آدم كينزينغر النائب عن ايلينوي. الذي قال لم اتخيل يوما ان يكرر رئيس تصريحا كهذا. انه امر يتخطى الاشمئزاز.