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الملكة اليزابيث طلبت المشورة لعزل جونسون


لندن الوكالات: كشفت مصادر اعلامية بريطانية أن الملكة اليزابيث الثانية طلبت المشورة بشأن سبل عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل صدور قرار المحكمة العليا ببطلان تعليق عمل البرلمان.
ونقلت صحيفة «آي» البريطانية عن مصادر لم تسمها أن الملكة «طلبت من مساعديها توضيحات بخصوص متى وكيف يمكنها عزل رئيس الوزراء الذي رفض التنحي» وذلك قبل أن تعلن المحكمة العليا في البلاد عدم شرعية «تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع» الذي أقره جونسون.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها خلال فترة حكم الملكة اليزابيث الثانية مشيرة الى أن هناك صلاحيات غير معهودة في الدستور تعطي الملكة سلطات تقديرية شخصية منها حق تعيين رئيس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة خلال «الأزمات الدستورية العميقة».


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