الاخيرة

ما نشر في إحدى الصحف المحلية حول اكتشاف النيابة العامة وجود عطل في كاميرات الرصد الحدودية، حيث إن بعضها لم يتم تشغيله منذ عام 2014، أي منذ خمس سنوات كاملة! كما أن بعض هذه الكاميرات لم يتم عمل تمديدات لها أصلاً، فضلاً عن تعطل بعض هذه الكاميرات الحدودية بعد تشغيلها بأيام قليلة وعدم صيانتها منذ ذلك الوقت، رغم وجود عقود كفالة آنذاك ما سبب خسائر للمال العام. كل هذا أمر يدعو للتساؤل والتخوف في آن واحد.

لكن المهم في هذا الخبر ليس مقدار الخسائر في المال العام، فالخسائر المالية في أجهزة الدولة أمر تعودنا عليه فترة طويلة مع الأسف الشديد وسط لا مبالاة من الجميع، بل المهم هو الخرق الأمني الكبير الذي يمكن لحدودنا أن تكون قد تعرضت له بسبب هذا الفشل في التعامل مع مشكلة كاميرات الرصد الحدودية. فكم من عمليات التهريب التي قد تكون قد حدثت من قبل تجار المخدرات والسموم والذين يبذلون أرواحهم في سبيل توصيل هذه السموم إلى الأسواق الكويتية لبيعها بالأثمان العالية، وتخريب شبابها وإغراقهم فيها؟ وكل هذا قد يكون حدث بسبب الإهمال الكبير في تركيب وإصلاح الكاميرات الحدودية تلك.

بل وكم من الأشخاص الذين قد يكونون قد عبروا الحدود أو قاموا بإرسال أشياء عبرها نتيجة هذا الخلل في الرقابة الحدودية، ومن حقنا أن نتساءل فنقول : هل كان عدم تشغيل بعض الكاميرات الحدودية متعمداً أم هو مجرد إهمال من القيمين عليها ؟

إن المنطقة اليوم تعيش وضعاً سياسياً حرجاً وسط صراع القوى الإقليمية، وأهم قاعدة في العمل السياسي وقت الأزمات هو حماية الدولة لنفسها وتأمينها لجبهتها الداخلية، وأول قاعدة في تأمين الجبهة الداخلية هي مسألة الحدود وحمايتها من الدخلاء، وهو أمر جربناه في الغزو العراقي الغاشم حينما دخل بعض ضباط الاستخبارات عبر الحدود كما أكدوا في شهاداتهم فيما بعد، وخروج هذه «الفضيحة» في هذه الأيام بالذات له دلالات سيئة أمنياً وسياسياً مع الأسف الشديد.

إن وزارة الداخلية اليوم مطالبة بإجراء تحقيق داخلي سريع لمعرفة أسباب المشكلة، وتقديم نتائج التحقيق وآلية التعامل مع نتائجه للشعب الكويتي، أما نواب مجلس الأمة فإن الحمل الأكبر يقع عليهم في إثارة هذه القضية ومطالبة الجهات المعنية بتوضيحها للشعب الكويتي لأنها تتعلق بأمن البلاد والمواطنين.

