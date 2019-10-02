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على مر السنوات، توصل طاقم العمل المسؤول عن اعداد الطعام لملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية، الى عدد من الحيل لضمان سلامة الملكة وعدم تعرضها للتسمم.

ووفقا لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، كشفت المراسلة الملكية ايميلي اندروز عن احد الأسرار، قائلة: «بعد ان يوضع الطعام في الأطباق، يختار واحد من الخدم عشوائيا اي الأطباق يتم تقديمه الى جلالتها».

وأضافت: «هكذا اذا اراد احد تسميم الملكة، فسيكون عليه ان يضع السم في جميع الأطباق ليسمم الكل داخل القصر».

وعلى الرغم من غرف الطعام الفارهة داخل القصر، الا ان الملكة تفضل تناول وجبتها في غرفة معيشتها الخاصة.

وتتناول الملكة العشاء وهي تشاهد التلفاز، كما انها تملك فريقا من الطهاة يضعون قائمة من اختيارات الطعام كل بضعة ايام، وتقدم لها هذه القائمة لتختار منها.

