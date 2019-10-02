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أخلت هيئة الشباب مقرها السابق في برج الحمرا ونقلت جميع اداراتها الى مركز شباب الفيحاء وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل المقر وانهاء عقد استئجار الطابقين المخصصين للهيئة في البرج. وأكدت مصادر ان الهيئة لم تمنح لها الفترة الكافية للانتقال او البحث عن موقع بديل مبدية امتعاضها من طريقة الاخلاء، خاصة أنها جاءت في بداية موسم أنشطتها وفعالياتها المحلية والخليجية والدولية، مشيرة الى أن الموقع المخصص لها في الفيحاء لا يفي بالغرض ولا يتسع لأعداد الموظفين وغير مؤهل للعمل الشبابي.

من جانب آخر اعلن وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الربيع انه سيتم اعادة اجراءات تشكيل المجلس الشبابي في ضوء تصحيح القانون واللوائح مع مراعاة معايير المساواة والشفافية، مبينا ان هدف الوزارة هو خدمة الشباب.

واضاف في تصريح لـكونا امس ان ادارة الفتوى والتشريع ابطلت اجراءات تشكيل المجلس الشبابي الذي انشئ بموجب القرار الوزاري رقم (32 لسنة 2019).

واوضح انه تم عرض الموضوع على ادارة الفتوى والتشريع في وقت سابق لوجود شكوك حول اجراءات تأسيس وتشكيل المجلس، اذ تبين وجود اخطاء قانونية في اجراءات التشكيل ترتب عليها بطلان جميع الاجراءات.

واشار الى ان القرار جاء مؤيدا لما قام به وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في 25 يوليو الماضي من وقف اجراءات تشكيل المجلس الشبابي مؤقتا الى ان تنظر الفتوى في الموضوع.

وبين ان مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب يتابع آلية تنفيذ السياسة الوطنية للشباب، مضيفا ان رؤيته تعمل على تفعيل البرامج السياسية الوطنية الشبابية لتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم وتحقيق رؤية (كويت 2035).

