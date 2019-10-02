الاخيرة

أعلن وزير الشؤون سعد الخراز أن وقف اصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية جاء متوافقا مع رؤية الوزارة الرامية الى احلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، مشيرا الى أن الوقف مؤقت ويستمر من 6 أشهر الى سنة حتى ننتهي من الدراسة الخاصة بحاجة سوق العمل. وقال في تصريح صحافي أمس ان الدراسة التي بدأناها أظهرت تشبع السوق بالعمالة الوافدة التي يمكن استغلالها للعمل في التعاونيات بدلا من استقدام جديدة من الخارج، معتبرا أن استمرار الاستقدام يعد حجر عثرة أمام تكويت القطاع التعاوني. وبشأن قضية الوكالة غير القابلة للعزل لربات المنزل اللاتي يؤدي استمرار تسجيل العقارات بأسمائهن، رغم بيعها منذ سنوات، الى حرمانهن من المساعدات الاجتماعية، أكد الخراز، أن الوزارة أوشكت على ايجاد حلول جذرية لها. وأضاف أن الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، حيث وصل ردها أمس، وعلى اثره سيتم عقد اجتماع لصياغة تصور قانوني ينهي المسألة من دون أن يتضرر أحد من متلقي المساعدات. الى ذلك، نفى الخراز، إعادة اشهار جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية الصادر بحقها قرارات حل، موضحا أنه يمكن تقديم طلبات اشهار جديدة بأسماء جديدة الى اللجنة المختصة لدراستها من الناحية القانونية.

