الاخيرة

أعلنت شركة «غوغل» الأميركية انها تطور حاليا «سترة ذكية» يمكنها ان ترد بدلا منك على المكالمات الهاتفية وتلتقط صور السيلفي، وأطلقت عليها اسم «جاكيت تراكر». وتم دعم السترة بتقنية جديدة اطلق عليها «غوغل جاكارد»، والتي تدعم تقنية بلوتوث يتم تثبيتها في الكفة اليسرى للسترة، التي تعمل بمثابة لوحة لمس تتمكن من التحكم في الموسيقى وعدد من التطبيقات. كما تم دعم السترة بمستشعرات في طرف الأكمام، والتي تطلق اهتزازات لبعض انواع من الاشعارات. ويمكن من خلال طرف الكم الأيسر، التحكم في كل شيء بالهاتف تقريبا، كما تعمل ايضا عن طريق الايماءات، سواء التمرير السريع لأعلى، او السحب لأسفل، او النقر المزدوج، او الغطاء. وتتمكن السترة من برمجتها للعمل مع المزيد من التطبيقات، بجانب القدرة على التحكم في الموسيقى والرد على المكالمات، يمكنك ايضا استخدام الايماءات لالتقاط صورة شخصية لهاتفك او تشغيل مساعد غوغل او الحصول على نظرة عامة على يومك استنادا الى التقويم وظروف حركة المرور الحالية. هناك ايضا ميزة جديدة «دائما معا»، يمكنها ارسال تنبيه اليك اذا انفصلت عن هاتفك اثناء ارتداء السترة. السترة نفسها متوفرة الآن بأحجام عدة للرجال والنساء بسعر 248 دولارا.

