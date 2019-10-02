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عقد المغني الكندي الشهير جاستن بيبر قرانه على عارضة الأزياء هيلي بالدوين حبيبته منذ الصغر للمرة الثانية، الاثنين، في مراسم للأهل والأصدقاء بمنتجع في منطقة ساوث كاليفورنيا.

وقالت مجلة «بيبول» وموقع «اي» لأخبار المشاهير، نقلا عن مصادر مقربة من الحبيبين، انهما تبادلا عهود الزواج خلال مراسم دينية حضرها الأهل، ومشاهير، من بينهم المغني اد شيران ونجمتا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر، والمغني اشر والممثل اليك بالدوين عم هيلي.

وعقد القران تم عند غروب الشمس، في كنيسة بالمنتجع امام نحو 150 ضيفا. وأقام بيبر وبالدوين مراسم زواج مدني بعيدا عن الأنظار في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي. وبدأت علاقة بيبر (25 عاما) ببالدوين (22 عاما) خلال مرحلة المراهقة المبكرة، وكانا يترددان على نفس الكنيسة، وأصبحت علاقة الحب بينهما جدية قبل عامين.

