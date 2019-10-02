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أفادت دراسة اميركية حديثة بأن الأشخاص المتفائلين الذين يتمتعون بنظرة ايجابية للمستقبل، ينخفض لديهم خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة منها. ولكشف العلاقة بين التفاؤل وصحة القلب، راجع الفريق نتائج 15 دراسة اجريت في هذا الشأن، في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. وشارك في الدراسات ما يقرب من 230 الف شخص، وتراوحت اعمارهم بين 19 و93 عاما، وكان متوسط فترة المتابعة 14 عاما. وراجع الفريق الاصابات والوفيات بأمراض القلب التي حدثت بين المشاركين، كما راجعوا مستويات الاكتئاب، والمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، وممارسة الرياضة او النشاط البدني.

