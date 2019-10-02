عالية محمد السيد علي، أرملة مرجي قوطان العنزي 71 عاماً شيعت، سعد العبدالله، ق8، ش851، م4، ت: 55949666-55552422

علي أحمد يوسف إبراهيم 75 عاماً شيع، الرجال: الصباحية، ق4، ش16، م832، ت: 97675789، النساء: المنقف، ق2، ش17، م6

سميه عبدالحميد سلمان العيسى 59 عاماً شيعت، الرجال: الفيحاء، ق9، ديوان عبداللطيف بن عيسى، ت: 97654448، النساء: القرين، ق3، ش7، م18، ت: 99595922

شعاع فهد علي الدويله، زوجة خالد مطلق زايد الدويله 68 عاماً شيعت، الرجال: العمرية، ق5، الشارع الأول، م1، ت:50650000، النساء: اشبيليه، ق1، ش115، م15، ت: 96669825

مبارك سعود مبارك الدليمي 88 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، ج20، م9أ، ت: 99829987، النساء: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، م9ب

حثلة سعد حسن العجمي، أرملة خميس الشويعر 98 عاماً شيعت، الرجال: ابوحليفة، ق2، شارع المخفر، م40، ت: 99003615، النساء: هدية، ق1، ش2، م205

عائشه عبدالله سعد السبيتي، أرملة عبدالرحمن سعد الوادي 86 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: العدان، ق2، ش89، م27، ت: 66567032، النساء، القرين، ق3، ش5، م14، ت: 99711039

محمد تقي غالب محمد تقي 69 عاماً التشييع الثامنة والنصف صباح اليوم، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 60400484، النساء: الدسمة، ق2، شارع بلقيس، ج25، م1، ديوان الزلزلة، ت: 99634564

إنا لله وإنا إليه راجعون

