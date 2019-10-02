مال وأعمال

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بواقع 146 مليون دينار في 9 أشهر الأولى من العام الحالي بالغة 11.553 مليار دينار مقابل 11.407 ملياراً في يناير العام الحالي، حيث بلغ مجموعة العملة والودائع 10.799 مليارات دينار مقابل 10.6 مليارات خلال شهر يناير الماضي.

ويتكون الاحتياطي الرسمي للكويت من الذهب ووضع الاحتياطي لدى الصندوق وحقوق السحب الخاصة، ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي فإن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت شهدت ارتفاعاً تجاوز المليار دينار في 5 سنوات الماضية من مستوى 10.2 مليارات دينار في أغسطس 2014 إلى 11.553 ملياراً بنهاية أغسطس 2019.

ووفق البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس، فقد شهدت القروض الاستهلاكية ارتفاعاً قدره 248 مليون دينار في 8 أشهر الأولى من العام الحالي بالغة 1.343 مليار دينار مقابل 1.096 مليار بنهاية يناير الماضي، فيما ارتفعت القروض المقسطة بأكثر من 100 مليون دينار بالغة 11.86 مليار دينار، ليصبح إجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة بنهاية أغسطس الماضي 13.2 مليار دينار بارتفاع قارب 360 مليون دينار في 8 أشهر الأولى من العام الحالي.

ووفق بيانات المركزي فإن إجمالي التسهيلات الشخصية قد بلغ 16.07 ملياراً بنهاية أغسطس مقابل 15.76 ملياراً بنهاية يناير 2019 وبارتفاع قدره 310 ملايين دينار.

ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 33.9 مليار دينار بنهاية أغسطس مقابل 34.5 ملياراً بنهاية يوليو الماضي، فيما بلغت اتفاقيات التسهيلات الائتمانية 2.5 مليار دينار شملت التجارة والصناعة والإنشاء والزراعة وصيد الأسماك والتسهيلات المقدمة للمؤسسات غير المالية والتسهيلات الشخصية للقروض الاستهلاكية والعقار والنفط والغاز والخدمات العامة وأخرى، مقابل 3.1 مليارات بنهاية يوليو الماضي لتشهد تلك الاتفاقيات تراجعاً بواقع 500 مليون دينار.

وبلغ إجمالي موجودات بنك الكويت المركزي 11.06 مليار دينار بنهاية أغسطس مقابل 10.8 مليارات بنهاية يناير الماضي، فيما بلغت موجودات البنوك المحلية 69.15 ملياراً بنهاية أغسطس مقابل 65.9 ملياراً بنهاية يناير الماضي، بارتفاع قدره 3.25 مليارات دينار.

