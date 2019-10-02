مال وأعمال

رغم إعلان 3 دول خليجية عن تراجع أسعار الوقود بها خلال شهر اكتوبر الحالي، إلا أن الكويت استمرت في سياسية تثبيت أسعار البنزين والديزل والكيروسين، التي تتبعها منذ سبتمبر 2016، وذلك على الرغم من قرار مجلس الوزراء، الذي أشار إلى ربط أسعار البنزين بالأسعار العالمية. حيث استمرت أسعار الوقود في الكويت دون تغيير، حيث بلغت أسعار البنزين الخصوصي 105 فلوس (0.345 دولار)، والبنزين الممتاز 85 فلساً (0.279 دولار)، والديزل 115 فلساً (0.378 دولار). ووفقاً للمعلومات الواردة حول الأسعار الجديدة لأسعار الوقود بدول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسعار البنزين في الإمارات فإن أسعار البنزين في الإمارات ستشهد تراجعاً، حيث ستبلغ أسعار البنزين الخصوصي نحو 2.24 درهم (0.61 دولار) بعد أن كان 2.28 درهم (0.62 دولار) في سبتمبر الماضي. كما سيتراجع سعر البنزين العادي إلى سعر 2.12 درهم (0.57 دولار) بعد أن كان 2.16 درهم (0.58 دولار). فيما ارتفعت أسعار الديزل من 2.38 درهم ( 0.64 دولار) إلى سعر 2.41 درهم (0.65 دولار) في سبتمبر الماضي. فيما ستثبت قطر أسعار البنزين العادي والديزل عند مستويات شهر سبتمبر حيث كان سعر لتر الديزل مسعراً بنحو 1.85 ريال (0.51 دولار)، كما سيظل سعر البنزين الممتاز عند 1.70 ريال (0.47 دولار).

