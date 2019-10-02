مال وأعمال

تراجعت قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي من سندات وتورق مقابل -لتنظيم السيولة- خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6.67 في المئة، إلى 6.02 مليارات دينار، مقابل 6.45 مليارات دينار بنفس الفترة من 2018.

وطرح بنك الكويت المركزي، أمس، سندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار (تزامناً مع رفع العائد لـ3.125 في المئة). وحسب البيانات المنشورة على المركزي، بلغ حجم تغطية الإصدار 10.96 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.63 مليار دينار. وبلغ أجل الإصدار 6 أشهر، إذ تستحق تلك السندات في 31 مارس 2020، وفق المركزي الكويتي. وجاء رفع المركزي لعائد السندات وتورق المقابل، عقب إقراره الأسبوع الماضي تثبيت سعر الخصم عند 3 في المئة، محالفاً بذلك قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدل الفائدة 25 في المئة نقطة أساس. وكان أخر إصدار للمركزي بقيمة 200 مليون دينار لأجل 3 أشهر، وبعائد 3 في المئة.

