مال وأعمال

أوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أن مؤسسة البترول الكويتية تتجه لزيادة نصيب وزارة الكهرباء والماء من الغاز الطبيعي وإنتاج الوقود النظيف، لافتاً إلى أن هذا التوجه أدى إلى إلغاء مشروع وحدات معالجة التلوث الموجودة بالوقود، ورفعه من بند ميزانية وزارة الكهرباء والماء.

واضاف الوزير الفاضل في رده على سؤال برلماني أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث عن عمليات إنتاج الكهرباء والماء وتتمثل فيما يلي:

- استخدام المواد المضافة لتحسين عمليات الاحتراق، وتقليل الملوثات.

- تحديث أنظمة الحرقات للوحدات البخارية في محطتي الدوحة الغربية والزور الجنوبية ،لرفع كفاءة الاحتراق وتأهيل الغلايات لزيادة استخدام الغاز الطبيعي. - التحويل من وقود الزيت الثقيل العالي الكبريت إلى زيت الوقود المنخفض الكبريت.

- تحويل وحدات الغازية على وقود الغاز بصورة كاملة، مع زيادة حصص الغاز للوحدات البخارية بعد دخول مرافق الغاز المسال الدائمة في الخدمة بدءً من الربع الأول لعام 2021. - الاتجاه نحو تكنولوجيا التوربينات الغازية العالية الكفاءة في المشاريع المستقبلية.

