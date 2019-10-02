مال وأعمال

تباينت مؤشرات البورصة أمس، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.14 في المئة و0.22 في المئة على الترتيب، بينما خالف «الرئيس» الاتجاه وأنهى التعاملات مرتفعاً 0.1 في المئة.

وتقلصت سيولة البورصة 48.5 في المئة لتصل لأدنى مستوياتها في 5 أشهر بقيمة 12.86 مليون دينار مقابل 19.1 مليون دينار في تداولات اليوم السابق.

كما انخفضت أحجام التداول 15.1 في المئة إلى 86.64 مليون سهم مقابل 102.09 مليون. قطاعياً، هبطت مؤشرات 46 قطاعا يتصدرها العقارات بنحو 1.36 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 0.09 في المئة.

وجاء سهم «كميفك» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 11.93 في المئة، فيما تصدر سهم «أموال» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 9.72 في المئة.

وحقق سهم «الجزيرة» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.6 مليون دينار متراجعاً 0.5 في المئة، فيما تصدر سهم «الأولى» نشاط الكميات بتداول 16.21 مليون سهم متراجعاً 4.25 في المئة.

