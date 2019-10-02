مال وأعمال

أعلنت شركة المدار للتمويل والاستثمار عن قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد أمس الاول الاثنين، بالتمرير بالموافقة على رد مخصصات انتفت الحاجة إليها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن تلك المخصصات عبارة عن ذمم مدينة مرتبطة بأسهم شركة دار الثريا العقارية المُسجلة بأسماء الموظفين. وأوضحت «المدار» أن تلك الديون تُقدر قيمتها بنحو 492.41 ألف دينار، بالإضافة إلى شطب حسابات ذمم مدينة مضى عليها أكثر من 10 سنوات بقيمة 269.79 ألف دينار تقريباً.

وبينت الشركة أن أثر هذا الإجراء سينتج عنه تحقيق «المدار» لأرباح بقيمة 492.41 ألف دينار؛ نتيجة لرد تلك المخصصات وسيظهر أثرها في البيانات المالية كما في 30 سبتمبر 2019.

كما سينتج عن الإجراء أعلاه تحقيق «المدار» لخسائر بقيمة 269.79 ألف دينار؛ نتيجة شطب الذمم المدينة وسيظهر أثرها في البيانات المالية كما في 30 سبتمبر 2019.

