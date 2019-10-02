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قامت وكالة التصنيف العالمية فيتش، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة في العالم، بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-term IDR) لبنك الكويت الدولي (KIB) عند A+ وكذلك تثبيت القدرة الذاتية (VR) للبنك عند bb- مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتقريرها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2019. إن النظرة المستقبلية المستقرة لـ (KIB) تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت.

كما أفادت فيتش، فإن (KIB) يواصل الاستفادة من البيئة التشغيلية المستقرة نسبياً في الكويت بالرغم من الآثار الاقتصادية الناتجة من انخفاض أسعار النفط. كما أن البنك لايزال عرضة لتباطؤ مستوى النمو الاقتصادي، إلا أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعتقد أن استمرار الإنفاق الرأسمالي وفقاً للخطط الحكومية سوف ينخفض جزئياً من مستوى تلك الضغوطات.

إن توقعات وكالة فيتش للدعم من السلطات تستند إلى قدرة الكويت القوية على تقديم الدعم للبنوك المحلية، وهو الأمر الذي انعكس على التصنيف السيادي لدولة الكويت عند (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة)، وإن هنالك رغبة قوية في القيام بذلك بغض النظر عن حجم البنوك وامتيازاتها وهيكل التمويل ونسب ملكية الحكومة. هذا الرأي يعزز من سجل السلطات في دعم النظام المصرفي المحلي في حالة الضرورة.

كما أضافت فيتش بأن بنك الكويت المركزي يطبق نظاماً حصيفاً عن طريق المراقبة المباشرة لضمان استمرارية عمل البنوك بنجاح، حيث دأب سابقاً، وبدون إبطاء، على تقديم الدعم للبنوك عند الحاجة.

في رأي فيتش، يعكس تصنيف القدرة الذاتية للبنك صغر حجمه، لكنه متنامي، امتيازه المحلي، ميزانيته العمومية المتركزة، جودة أصوله المتقلبة، ربحيته المتغيرة، اعتماده بشكل كبير على تمويل الشركات.

كما أكدت فيتش أن عناصر تصنيف القدرة الذاتية للبنك كانت في الرسملة الكافية والسيولة المدارة بشكل جيد، بالإضافة إلى البيئة التشغيلية المستقرة في الكويت. وفي رأي فيتش فإن مخاطر السيولة لبنك الكويت الدولي مازالت مقيدة.

كما أضافت فيتش أن إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني من عام 2019، أعاد للبنك نسب الشريحة الأولى ومعدل كفاية رأس المال عند 19.5% و20.7% على التوالي كما في نهاية النصف الأول من عام 2019. كما أكدت فيتش أيضاً تغطية مخصصات التمويلات المنخفضة القيمة ستستمر بالارتفاع نتيجة المعايير الدولية بسبب الإجراءات الحكيمة التي يتخذها بنك الكويت المركزي والتي تتطلب تكوين مخصصات عامة احترازية. تعتبر فيتش أن هذا ضروري لتخفيف التركزات العالية للبنك.

وبهذا الصدد صرح الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة (KIB) قائلاً: يعكس هذا التصنيف الائتماني الأخير المكانة المميزة لـ (KIB) ويسلط الضوء على المتانة المالية وسلامة استراتيجية النمو لدى مصرفنا. إن هذه الاستراتيجية والتي لاتزال قيد التنفيذ تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، من خلال تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وذلك لتلبية حاجات عملائنا.

وأضاف الجراح: أن القطاع المصرفي العالمي يجب أن يتطور بطريقة متوافقة مع المستقبل، وفي هذه الجهود، قام (KIB) باستثمارات متميزة في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتبسيط النظم والعمليات وذلك لتوفير تجربة رقمية للعملاء.

اختتم رئيس مجلس الإدارة حديثه قائلاً: خلال السنوات الأخيرة، حصد (KIB) مجموعة كبيرة من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية المتميزة، والتي تضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات المشرفة. وتشمل أحدث هذه الإنجازات حصوله على جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت وجائزة أفضل بنك إسلامي في الخليج، وأيضاً جائزة التميّز في المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وجائزة أفضل بنك في استقطاب العملاء في الكويت من مؤسسة سي بي أي فاينانشال. وبالإضافة إلى ذلك، حصل (KIB) على جائزة أفضل علامة تجارية في الكويت من مؤسسة سي بي أي فاينانشال. كما حصل أيضاً على جائزة أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال.

أبرز نقاط تصنيف فيتش الائتماني

تثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل عند A+ مع نظرة مستقرة.

• تثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل عند F1.

• تثبيت تصنيف القدرة الذاتية للبنك عند bb-

• تثبيت تصنيف الدعم عند 1.

• تثبيت تصنيف الحد الأدنى من الدعم عند A+.