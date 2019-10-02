مال وأعمال

تأكيداً على التزامه المستمر بالتشجيع على اتباع نمط حياة صحية وهانئة، نظم البنك الأهلي الكويتي يومًا للحياة الصحية، بهدف تثقيف وتوعية موظفي البنك حول أهمية اتباع بعض الخطوات لحياة أكثر صحة وسعادة.

وفي إطار هذه الندوة وبموجب عقد الشراكة بين البنك الأهلي الكويتي ومركز «شريدز فيتنس» للياقة البدنية ومركز «لينز أند دينز لاستشارات الغذاء والتغذية»، قدم المدربون المحترفون من مركز شريدز فيتنس للياقة البدنية إرشادات للموظفين حول التمارين التي يمكن ممارستها أثناء الجلوس على المكتب. كما قدم أخصائيو التغذية من مركز لينز أند دينز لاستشارات الغذاء والتغذية استشارات خاصة للموظفين حول عادات الأكل الصحية وبرامج الحمية.

وقد سلطت الجلسات التي قام بها المدربون من شريدز فيتنس الضوء على التمرينات أثناء العمل والتي يمكن ممارستها أثناء الجلوس على المكتب، لمساعدة الموظفين على تجنب الأضرار المتكررة من جراء الإجهاد، وفي الوقت نفسه المساعدة في تقليل الخمول البدني أثناء العمل.

ويؤمن البنك الأهلي الكويتي بشدة ببناء ثقافة الصحة والسعادة من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والرعاية الوقائية التي تساعد على خلق بيئة من الرفاهية الشاملة والإنتاجية العالية. ومن خلال ورشة الصحة والرفاهية، قدم البنك الأهلي الكويتي الإرشادات والمعلومات التي تساعد على توعية الموظفين بشأن تبني خيارات نمط حياة أفضل لتحقيق التوازن السليم بين العمل والحياة.

