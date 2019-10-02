مال وأعمال

قال التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن شركة كامكو أن أداء بورصة الكويت تراجع خلال سبتمبر الماضي ، وكانت السوق الأسوأ أداءً في منطقة الخليج بانخفاض بلغت نسبته 4.4 في المئة نتيجة لتوجه المستثمرين نحو جني الأرباح على خلفية ارتفاع التقييمات وتسجيل البورصة لأعلى مكاسب منذ بداية العام حتى تاريخه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف التقرير أن الأحداث الجيوسياسية اختبرت في سبتمبر 2019 ثقة المستثمرين في أسواق المنطقة والذي تمثل في تراجعها بحدة في أعقاب الهجمات على منشآت النفط السعودية.

وكان أداء المؤشرات الخليجية مختلطاً في ظل التذبذب الشديد الذي شهدته وخاصة خلال النصف الثاني من الشهر. حيث دفعت الهجمات أداء المؤشر القياسي للسوق السعودي منذ بداية العام حتى تاريخه إلى تسجيل أداءً سلبياً للمرة الأولى منذ بداية العام وصولاً إلى 7,589.50 نقطة. إلا ان البورصة السعودية تعافت سريعاً عاكسة تراجعها ومسجلة نمواً تخطى أكثر من 3.0 في المئة بنهاية الشهر. واضاف التقرير : أما على صعيد الاداء القطاعي، واصلت أسهم البنوك والمواد الأساسية والعقارات تراجعها خلال الشهر، بينما شهدت القطاعات الاستهلاكية بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وتجارة التجزئة والأدوية والخدمات الاستهلاكية والاتصالات نمواً هامشياً احادي الرقم خلال الشهر.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم غالبية البنوك خلال الشهر، وهو الأمر الذي قابله جزئياً نمو سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 12.1 في المئة والذي بلغ أعلى مستوياته المسجلة في 12 عاماً في اعقاب قيام البنك بزيادة الحد المسموح لملكية الأجانب إلى 20 في المئة والاعلان عن اعتزام رفعه إلى 40 في المئة .

من جهة أخرى، ظل أداء أسهم شركات الاتصالات مختلطاً وان كان الأداء العام للقطاع قد تلقى دعماً على خلفية نمو سهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 8.3 في المئة . وتراجعت انشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق.

حيث انخفض إجمالي القيمة المتداولة في البورصات الخليجية بنسبة 7.5 في المئة ببلوغها 23.9 مليار دولار أميركي في سبتمبر 2019 مقابل 25.9 مليار دولار أميركي الشهر السابق. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى انخفاض نشاط التداول في السوق السعودية والذي ساهم في تعويضه تزايد أنشطة التداول في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

الأسواق العالمية

وكان أداء الأسواق العالمية إيجابياً إلى حد كبير بعد التذبذب الشديد الذي عاصرته في أغسطس 2019. وكان الأداء ايجابياً على صعيد جميع الأسواق الرئيسة تقريباً مع تسجيل مكاسب هامشية أحادية الرقم في ظل تجاهل الأسواق للأحداث السياسية الأخيرة بما في ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي الأوسع نطاقًا بنسبة 2.0 في المئة تقريبا خلال الشهر بما يعكس الأداء الإيجابي لمؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

وواصلت بورصة الكويت أداءها السلبي للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2019 وكانت في صدارة الأسواق الخليجية المتراجعة على خلفية قيام المستثمرين بجني الأرباح.

مؤشرات السوق

وتراجعت المؤشرات الثلاثة للسوق الكويتي خلال الشهر بصدارة أسهم الشركات الكبرى.

وانعكس هذا التراجع على مؤشر السوق الأول الذي انخفض بنسبة 5.4 في المئة في ظل تراجع جميع مكونات المؤشر للشهر الثاني على التوالي. وجاء سهم بيت التمويل الكويتي في صدارة الأسهم المتراجعة في السوق الأول بخسائر شهرية بلغت نسبتها بنسبة 9.8 في المئة .

ودخل البنك الإسلامي في مباحثات للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحرين من خلال صفقة تبادل أسهم بقيمة 8.8 مليارات دولار أميركي. وجاء بنك برقان ثانياً على قائمة الأسهم المتراجعة ضمن المؤشر المكون من 19 سهماً، حيث انخفض سعر سهم البنك بنسبة 8.9 في المئة خلال الشهر. في ذات الوقت نفسه، تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.6 في المئة ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المؤشر العام بنسبة 4.4 في المئة . ودفع ذلك الأداء السلبي الذي منيت به بورصة الكويت خلال الشهر إلى احتلالها المركز الثاني بعد البحرين على قائمة أكثر الأسواق الخليجية نموا منذ بداية العام حتى تاريخه، بنمو المؤشر العام بنسبة 11.8 في المئة ، حيث أن ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 17.2 في المئة قابله تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة .

الأداء القطاعي

وعلى صعيد الأداء القطاعي، كان قطاع التأمين هو الرابح الوحيد خلال الشهر، مسجلاً نمواً بنسبة 3.2 في المئة . من جهة أخرى، تراجع أداء القطاعات الكبرى بما في ذلك البنوك وشركات الاتصالات والصناعة. حيث تراجع اداء كل اسهم البنوك خلال الشهر، في حين انه ضمن قطاع الاتصالات فشلت المكاسب التي حققتها أسهم شركة أوريدو الكويت في تعويض التراجعات التي منيت بها كل من فيفا وزين.

